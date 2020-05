Fogyóztak, örömtáncot lejtettek a baranyaiak

Az enyhítések hatásai már látszanak, a megyeszékhelyen sem telt eseménytelenül a hétvége.

Szombaton tartották az „Együtt könnyebb” fogyiverseny végső mérlegelését és eredményhirdetését a Makár Wellness Hotelben. A megmérettetés januárban indult ötven résztvevővel a megye szinte minden pontjáról. A jelentkezők többsége Pécsről érkezett, de ugyanúgy jöttek Siklósról, Mohácsról és Pécsváradról is. A versenyzők olyan egészségcsomaghoz jutottak hozzá, amely garantálta a fogyást. A kérdés már csak az volt, hogy ki hány kilót ad le, hiszen a nyertesek értékes nyereményekkel gazdagodtak. Szombaton kiderült, hogy a győztes Tóth Csaba lett, ő csaknem 25 kilót fogyott. A második helyen Horváth Ildikó végzett, aki mintegy 22 kilótól szabadult meg, a 11,5 kilós súlyvesztéssel pedig Tóthné Papp Irén lett a harmadik. A verseny ugyan most véget ért, de ahogy Maxiné Sallai Anikó vezetőtől megtudtuk, augusztus végén ismét el szeretnének indítani egy hasonló programot.

Azok pedig, akik vasárnap kettő óra körül a Niké-szobornál sétáltak, egy hála-örömtánc előadást láthattak, amelyet a Családvarázs Egyesület és a Szenior Örömtánc Máriával tánccsoport szervezett. A programmal köszönetet szerettek volna mondani mindazoknak, akik a karantén ideje alatt értünk, emberekért dolgoztak. Az előadást videóra vették, amit azoknak az intézményeknek juttatnak el, amelyekkel eddig is kapcsolatban voltak. A felvételen szerepelni fog azoknak a fotója is, akik a vasárnapi eseményen valami miatt nem tudtak megjelenni, de az elmúlt hetekben maszkokat vagy süteményeket készítettek főként a szociális szférában dolgozóknak. A vírushelyzet miatt az örömtánccsoport sem tudott együtt gyakorolni, viszont az internet segítségével otthon is bárki csatlakozhatott egy-egy órához. És mivel a körülmények egyre kedvezőbben alakulnak, a napokban már az első személyes gyakorláson is túl vannak. A biztonság kedvéért azonban ezen még kevesen voltak, leginkább azok, akik a vasárnapi előadáson részt vettek.