Folyamatos a tesztelés, vannak, akik nehezen viselik a mintavételt

Elkezdték a tanárok, óvodai és bölcsődei dolgozók tesztelését november 23-án az egész országban. A lapunk munkatársai által megkérdezett pedagógusoknak jó tapasztalatai vannak, a vizsgálat kicsit kellemetlen volt, de egyébként zökkenőmentesen zajlott.

Több ezer pedagógus koronavírus-tesztelését végezték el múlt héten csak a megyénkben, és további intézkedésig ez így is folytatódik. A tanárok, óvodai és bölcsődei dolgozók rendszeres szűrését november 23-tól a kormány azért indította el, hogy a pedagógusokat védve valós képet kaphassanak a járványhelyzet alakulásáról, és ne kerüljön veszélybe az iskolák biztonságos működése. A tesztelésben egyetemi hallgatók is részt vesznek, de van több olyan iskola is, ahol a védőnő veszi le a mintát.

Az egyik pécsi belvárosi általános iskola tanítója lapunknak azt mesélte, hogy nagyon gördülékenyen ment náluk a tesztelés. Az egyetemi hallgatók hozzájuk hétfőn, tehát rögtön az első napon mentek mintavételre. A tanároknak pénteken kellett nyilatkozniuk, hogy részt vesznek-e a tesztelésen, hiszen ez önkéntes alapon megy, de az intézményben minden tanár beleegyezett ebbe.

A pedagógusokat beosztották, hogy ki és mikor menjen a szűrésre, közben szükség esetén megoldották a helyettesítésüket. A mintavétel is gyorsan ment, csak egy kicsit volt kellemetlen – a kollégái között azért akadt olyan, aki rosszabbul bírta –, és az eredményt is kézhez kapták átlag húsz perc múlva.

Ebben az iskolában szerencsések voltak, hiszen mindenki tesztje negatív lett, volt azonban olyan intézmény, ahol digitális oktatásra álltak át az eredmények miatt. A kémesi Munkácsy Albert Általános Iskola közösségi oldalán tette közzé, hogy a kialakult járványhelyzet miatt vezették be az online oktatást december 4-ig. A Véméndi Általános Iskolát is bezárták tíz napra, mert a járványügyi előírások szigorú betartása ellenére a héten a tanári kar körében elvégzett tesztelésen a pedagógusok egy része pozitív eredményt produkált, olvasható az önkormányzat Facebook-oldalán.

Hozzátették azt is, hogy az óvoda ugyanúgy fogadja a gyermekeket, hiszen az ott dolgozók nem fertőzöttek. A tesztelések jövő héten tovább folytatódnak hasonló menetrendben a megye – és természetesen az ország – minden oktatási intézményében.