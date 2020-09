Gaz, szemét borítja a felszedett sínpár helyét

Továbbra is nagyon elszomorító látványt nyújt a keleti városrész közepén húzódó egykori Széchenyi-aknai bányavasút nyomvonala, írta olvasónk.

A vasút mentén, az elbozótosodott partoldalban vaddisznók tanyáznak, amelyek sok bosszúságot okoznak elsősorban a Blaha Lujza és a Május 1. utca lakóinak, feldúlják a töltés tövében lévő házakhoz tartozó kerteket.

A nyomvonal és a töltés partoldala jelenleg is a MÁV tulajdonában van. Tény, hogy a sínpárt másfél évtizede felszedték, azonban a terület karbantartása ennek ellenére továbbra is a tulajdonos feladata lenne, főleg annak fényében, hogy a jó alappal rendelkező földsávon a városvezetés a 2000-es évek végén még kerékpárutat tervezett, ami azóta sem valósult meg.

A Zsolnay Negyedtől a Budai vámig épült egy kerékpárút, ez azonban csak a 6-os úton lévő egykori vasúti átjáróban, a Búzavirág utcánál érintette a vonalat, ahol egy járdányi szélességben, keresztben halad át rajta. Elvileg itt lenne hely arra, hogy a későbbiekben, az eredeti terveknek megfelelően, megkezdődjön Pécsbányatelep felé az építkezés. Ha ez az elképzelés még tervben van, akkor különösen fontos lenne, hogy karbantartsák az egykori vasutat, beleértve a Pécsbányatelepig több helyen megtalálható viaduktokat.

El kell azonban ismerni, hogy a vasúttársaság a Vajda János utca melletti viadukt ügyében intézkedett, és kivágta az építményt súlyosan megrongáló ecetfákat, de más beavatkozásra nem került sor. A hidat a felújítás helyett a sok kiránduló és a kutyájukat sétáltató gyalogosok bosszúságára a Kormoskősor utcai lépcsősorhoz hasonlóan lezárták.

Az itt lakók közül sokan várták azt is, hogy ha Széchenyi-aknáig nem is, akkor legalább a Hársfa úti szerpentinig kitisztítják a nyomvonalat és a töltés mindkét oldalát. Ez azért lett volna különösen fontos, mert például a Hársfa úti vashídnál jobban belátható lenne a Fehérhegy felől érkező, sokszor száguldozó autósforgalom. A Vajda János utcai viadukt közvetlen közelében pedig a meghagyott, méteres ecetfák továbbra is szórják a magvaikat, amelyek a viadukt kövei közé kerülhetnek, és rövid úton újra gyorsan kihajthatnak, 1-2 éven belül visszaállítva a tavalyi kivágás előtti helyzetet az építményen.

A híd mellett álló, sokak által használt, a Blaha Lujza utcát a Vajda János utcával összekötő földes gyalogút is teljesen elbozótosodott, ennek kitisztítására sem került sor.

A meghagyott fák közül külön meg kell említeni a Blaha Lujza utca 6-os számú ház mögött, a partoldal túlsó oldalán álló, jórészt korhadt, többméteres ecetfát, amelynek a vastag, száraz ágai balesetveszélyesek, ahogyan a Blaha Lujza utca 12-es számú ház mögött magasodó, mára teljesen elszáradt szelídgesztenyefa is. Egy nagyobb vihar esetén mindkét fa kidőlhet. Ráadásul az érintett szakaszon nagyon elburjánzottak, elvadultak az akácok is, amelyek erdőt alkotva ideális búvóhelyet jelentenek a vaddisznóknak.

Jó lenne, ha a MÁV segítene az itt élők számára élhetőbbé tenni a lakóövezetet a felsorolt problémák orvoslásával!

Egy, a vasút sorsáért

aggódó pécsi polgár

Képünk illusztráció.