Gyönyörű, de drága még a hazai szamóca

Lassan átveszi az eper helyét a cseresznye, de még mindig dömping van a piacokon a magyar szamócából. Hamarosan itt a befőzés, lekvárkészítés ideje.

Két kezünkön nem tudtuk megszámolni, hogy mennyi epret árusító standot láttunk a hétvégén a pécsi vásárban. A pultok legtöbbjén magyar gyümölcs volt, az árusok nagy része Vajszlóról érkezett, de a Somogy megyei Csökölyről is voltak eladók. A szamócától roskadozó pultok gyönyörűek voltak, azonnal megjött az ember kedve a kóstoláshoz. Aztán amikor közelebb értük, megláttuk az árakat, és lefagyott az arcunkról a mosoly.

Az eper kilójáért 1300-1600 forintot kértek, mérettől, minőségtől függően. Ezt korábban SMS és Postabontás rovatunkban olvasóink is nehezményezték. Egyikük úgy fogalmazott, hogy a járványhelyzet enyhülésével jó lenne azt tapasztalni, hogy a zöldségek, gyümölcsök árai is mérséklődnek.

– Sajnos azonban nyoma sincs csökkenésnek. Az eper például most is a többség számára megfizethetetlen – írta csalódottan olvasónk.

Az eladóktól megtudtuk, hogy az idei termés jónak számít, minőségben és mennyiségben egyaránt. A hazai szamóca ízében, állagában is jobb a külföldről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz. A munka- és időigényes gyümölcs ára is ennek megfelelően alakul. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi tájékoztatása alapján megyénkben körülbelül 15 hektár területen termelnek epret, ez országosan nézve nem jelentős terület, azonban magas színvonalon folyik a termelés. Május közepétől már a szabadföldi szamóca van a piacok pultjain. A hazai termés június végéig is kitarthat.

Válogassuk ki a legszebb szemeket!

A szedd magad akciók igen népszerűek, ezekben a hetekben megyénkben is tartanak ilyen eseményeket. Ezek lényege, hogy az eperföldön a nekünk tetsző szamócákat leszedjük, s a piaci árnál jellemzően olcsóbban vehetjük meg. Ha ilyen akción veszünk részt, érkezzünk korán a helyszínre, és vigyünk magunkkal szedődobozt. A dobozokat érkezéskor méressük le, hogy ezt a gazda a végén le tudja vonni a végösszegből. Nem árt ha valamennyi ital és harapnivaló is van nálunk, ha a szüret közben megéheznénk. Ha azt szeretnénk, hogy a szüretelt gyümölcs ne menjen tönkre, akkor kocsánnyal együtt szedjük le, óvatosan, nem összenyomva. A leszedett szamócát minél kevesebb ideig hagyjuk állni a napon.

Eperlekvár – ahogy a nagyi készíti

Ha a kiskertünkben sok eper terem, vagy esetleg nagyobb tételben bevásároltunk belőle, érdemes eltenni télire. Legjobban dzsem és lekvár formájában konzerválhatjuk a gyümölcsöt. Az egyik legegyszerűbb recept szerint a megmosott, kicsumázott eperre cukrot szórunk és néhány órán keresztül állni hagyjuk. A cukor mennyisége ízlés szerint eltérő lehet, ha édesebb a gyümölcs, kevesebb kell bele. Főzés előtt botmixerrel pépesíthetjük, majd nyomjuk rá egy citrom levét. Kis lángon főzzük addig, amíg kellően besűrűsödik. Közben többször kevergessük meg. Ha biztosra akarunk menni, lezárás előtt rakjunk szalicilt minden lekvár tetejére. Felbontás után mindenképpen tartsuk hűtőben a dzsemet.