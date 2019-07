Ha lazít, akkor gitározik a Zsolnay Negyed arculattervezője

A Zsolnay Kulturális Negyedet, meg a Kodály Központot a kiadványokon sok apró körben kis vidám négyzetek jelenítik meg. A különleges arculat, amely még a városi buszokon is feltűnik, Sándor Zsolt alkotása, akit a grafikus munka szépségeiről, nehézségeiről kérdeztük.

– Mit üzennek az apró körök és homorú oldalú négyzetek?

– Az összkép kialakításakor nem Zsolnay-mintákhoz, hanem a körhöz mint tökéletes formához nyúltam. A forma metszeteiből, kis körökből épül föl minden, mutatva részeiben és egészében is a teljest, a tökéletest. Megjegyzem, a Zsolnay-család által használ arabos formavilág is hasonló volt grafikai megjelenésében.

– Mire a legbüszkébb a Zsolnay Negyeddel kapcsolatos munkáit illetően?

– Furcsa mód a Munkácsy-kiállítással kapcsolatban kapom most a legtöbb pozitív visszajelzést, de a Negyed és a Kodály Központ grafikus elemei, az imázs kiadványok, a Zsolnay-könyvek arculata tükrözi vissza legjobban a munkámat.

– Mivel foglalkozik még a ZSÖK vezető grafikusa?

– Rengeteg dologgal, de a fentieken túl a webdizájn, az online kommunikáció és az elektronikus megjelenések területén képzem magam, hiszen ezek mutatnak a jövőbe.

– Kifejezetten alkalmazott grafikus, vagy vannak művészi kicsapongásai is?

– A családban nagyon sok a művész. Édesanyám szobrászként Svájcban él, nagymamám testvére Tarai Teréz restaurátor, ő foglalkozott egykor a Csontváry-képekkel. Mindezek ismeretében én nem nagyon akartam művész lenni, de azt gondolom, a jó grafikai munkákban is ott rejlik mindig az egyéni íz és a kreativitás. Emellett számítógépen magam is készítek grafikákat, abban a titkos reményben, hogy egyszer majd lesz belőle egy kiállítás.

– Hogy kell egy munkanapját elképzelni?

– Sokan gondolják úgy, az alkotói munka nem időhöz kötött. Ez azonban csak annyiban igaz, hogy munkaidő után, esténként és hétvégeken is rengeteget formálgatom magamban az egyes részfeladatokat.

– Ön mely kulturális ágakra kíváncsi leginkább?

– A modern művészetek, az elektronikus megjelenési formák sokkal jobban izgatnak, mint a statikus kiállítások.

– Mit csinál, ha kiszakad a grafika világából?

– Akkor zenélek. Gitározom, és pesti barátaimmal próbálkozunk kísérleti zenei kompozíciókat létrehozni.