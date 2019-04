Haladunk a csomagolásmentes vásárlás felé

Az utóbbi időben egyre többen határozzák el magukat a ökotudatos életmód mellett, ezen belül pedig arra törekednek, hogy csökkentsék a mindennapokban az általuk termelt hulladékot.

Főként a kisgyermekes anyukák körében terjed a trend, hogy ökotudatos életmódra váltsanak. Ez nem meglepő, hiszen az eldobható pelenka és a nedves törlőkendők mindennapos használatával ébrednek arra rá, hogy naponta mennyi hulladék keletkezik a háztartásban. Ráadásul ezek az anyagok több száz év alatt bomlanak le teljesen.

A mosható pelenkára váltás már egyre népszerűbb Pécsen is, de más lehetőség is nyílik arra, hogy csökkentsük a hulladékot. Januárban nyitott például a pécsi Kertvárosban a Zöld Blokk nevet viselő üzlet. A volt biobolt helyére Niczuly Enikő és Bartal Gábor álmodott meg egy olyan üzletet, ahol csomagolás nélkül, vagy többször felhasználható edényekben viheti haza a vásárló az alapvető élelmiszereket, mint lisztet, olajat, tésztákat, fűszereket.

Niczuly Enikő elmondta, az interneten keresztül számos példát látott már hasonló boltra. Külföldön már nem meglepő az ilyesmi, nemrégiben pedig Budapesten is megnyitott egy csomagolásmentes üzlet.

Magyarországon évente több mint 80 darab műanyag zacskót használunk el fejenként, amelyek jelentős része egy használat után azonnal hulladékká válik. Az ilyen zacskók gyártásánál olyan adalékanyagokat használnak, ami miatt a műanyag idővel kis részecskékre hullik szét, de biológiailag nem bomlanak le. Az aprózódás az összegyűjtést is lehetetlenné teszi, viszont megnő a műanyag táplálékláncba történő bekerülésének kockázata. Nem véletlen, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslata alapján a kormány is szigorítást kezdeményez ezek felhasználásával kapcsolatban.

Visszatérve azonban a pécsi üzletre, a három hónap tapasztalatai kedvezőek, hiszen eddig minden hónapban több volt a bevételük, azonban tudják, hogy még sok a tennivaló. Most alakítják ki a beszállítói kört és a kínálat is formálódik még.

– Minden nap van új vásárlónk, amely nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy az anyukák egymásnak mesélik, hogy van már egy ilyen bolt itt Pécsen is, megosztják a tapasztalataikat egymás között. Aki először tér be hozzánk, annak tudunk adni vászonzsákot, vagy üveget, amit aztán újra fel tud használni a boltban. De mindig mondjuk azt is, hogy nyugodtan hozzanak otthonról edényt, hiszen ez a fő cél – mondta Bartal Gábor. Hozzátette, az ökotudatos vásárlók főként fiatalok, kisgyermekes anyukák. Ők már teljesen felkészülten jönnek, és minél többféle terméket náluk szereznek be.

Enikőnél is a gyermeke születése váltotta ki a környezettudatos szemléletet, ezért nem véletlen, hogy később környezetbarát baba-mamás termékekkel is meg szeretnék tölteni a boltot. A másik kitűzött cél pedig az, hogy a helyi kézművesek árui is megtalálhatóak legyenek az üzletben.

Vizet a csapból

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet az idén tizedik alkalommal rendezte meg a magyarországi vízfogyasztás népszerűsítéseként a fiataloknak szóló Happy-hét programot, amelyhez megyénk 22 iskolája és 22 óvodája csatlakozott. A március második felében tartott akció keretében az ásványvíz helyett a csapvizet, szűrt, tisztított Pi-vizet is előtérbe helyezték. Egy darab műanyag palack előállításhoz ugyanis háromszor annyi víz szükséges, mint amennyi vizet töltenek bele. Ráadásul a statisztikák szerint az elhasznált PET-palackok 80 százaléka a szeméttelepen landol és nem az újrahasznosítóban. Ez azt jelenti, hogy tízből nyolc a környezetet szennyezi.

Gyerekcipőben

Bár sokan vinnék haza a boltból a húst, vagy a felvágottat saját edényben, az eladók HACCP előírásokra hivatkozva ezt nem támogatják. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal lapunk kérdésére elmondta, higiéniai szempontból a vásárló által vitt csomagolóanyag használata nem tekinthető egyértelműen biztonságosnak, mert szabad szemmel nem lehet teljes alapossággal megítélni annak esetleges szennyezettségét. Ha az eladó vállalja, gondoskodnia kell arról, hogy a vevő csomagolóanyagai közvetett módon se jelenthessenek szennyező forrást sem a berendezésekre, sem a forgalmazott élelmiszerekre. Részletes utasítás még nem létezik, kizárólag a célt határozták meg.