Hamarosan Cannes-ban bizonyít a pécsi fiú filmje

A telefon szinte mindig a kezében, és mindent felvesz, amit csak tud a pécsi Százados Ábel. Ennek meg is lett az eredménye, ötven másodperces kisfilmje bejutott a legjobbak közé az első Magyar Telefonfilmes Fesztiválon.

A fiú még csak 14 éves, de a Soha című alkotása komoly témát dolgoz fel: az öngyilkosságot. Egy fiút mutat be, aki a párkányon ül, majd leugrik. A film végén felirat figyelmeztet arra, hogy figyeljünk egymásra.

– Úgy gondolom, ez a téma sokakat érint, sokszor lehet hallani róla, ezért választottam – magyarázta Százados Ábel, a Jurisics Miklós Általános Iskola hetedik osztályos tanulója.

A magyar zsűri tetszését elnyerte a film, május végén pedig Cannes-i Global Short Film Award mobiltelefonos szekciójának döntőjében bizonyíthat. Amikor arról kérdeztük, hogyan készült el a film, azt mondta, a téma adott volt, de a megvalósítás hirtelen ötletből született.

– Családi összejövetel volt nálunk, és én kint voltam a teraszon – mesélte. – Jó volt a helyszín, szépek voltak a fények, tehát minden adott volt a filmezéshez. Kihívtam a lakásból az öcsémet, Olivért, és megkértem, hogy üljön fel a párkányra.

Egy vakterasz volt alattuk, így tudták megoldani, hogy úgy tűnjön, mintha tényleg leugrana a fiú. Ezután minden jött magától, a szülők még csak azt sem tudták, mit csinálnak addig, amíg Ábel meg nem mutatta a végeredményt.

– Mindent csak egyszer vettünk fel, így maga a forgatás kevesebb időt vett igénybe, mint utána a szerkesztés, amit szintén a telefonon végeztem – mesélte az ifjú filmes.

Az alkotás nem a versenyre készült, arról később szólt neki a nagybátyja, és úgy döntött, benevez rá. A jelentkezés nem volt zökkenőmentes, kétszer is visszaküldték a filmet, mert nem volt megfelelő a formátuma. De megérte a fáradozást.

Minden alkotása egyre jobban sikerül

Százados Ábel nemrég kezdett el a filmezéssel foglalkozni. Első műve 2018 augusztusában került fel az egyik videó megosztó portálra Adásszünet címmel. Azóta is folyamatosan fejleszti magát, oktatófilmeket néz az interneten, rengeteg videót készít, azokon próbálja ki a látottakat. A gyakorlásnak megvan az eredménye, filmjei egyre jobbak lesznek. A győztes alkotás után még egy filmet készített, amellyel a horror műfajába kóstolt bele. Ahogy mondta, ez minőségben valamivel jobb lett az előzőnél. A későbbiekben is szeretne ezen a pályán maradni, rendező szeretne lenni. Példaképe Lars von Trier és Martin Scorsese. A filmezés mellett rajzolni is szeret.