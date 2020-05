Hamarosan újranyit a szigetvári vár

A járványhelyzet miatt számos baranyai turisztikai attrakció átmenetileg bezárt. A kijárási korlátozás már nem vonatkozik megyénkre, s számos enyhítést is bevezettek, így a turisták által kedvelt fürdők, várak a közeljövőben újra megnyitják kapuikat.

A szigetvári Zrínyi vár is megnyílik a látogatók előtt, ám egyelőre a jogszabályi feltételeknek eleget téve korlátozott nyitvatartási időben és szolgáltatási palettával. Mint azt dr. Vass Péter polgármester a város hivatalos oldalán ismertette, a vár május 16-án nyit, szombaton és vasárnap délelőtt 9-től 16 óráig várják a látogatókat. A hétköznapokon azonban zárva lesz.

A helyzetre való tekintettel néhány szabály betartására kérik a vendégeket. A szájmaszk használata a vár területén kötelező, s a személyek közötti 2 méteres védőtávolságot is be kell tartani a nem egy háztartásban élőknek. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben lehetséges, törekedjenek a bankkártyás fizetésre.