Hetényi idő- és ízutazást indítanak

„Hetényi Sorskóstoló” címmel új rendezvénysorozat indul a településen.

A Hosszúhetényben és környékén élők legidősebb generációja a 20. század második felének történelmi, társadalmi környezetében volt fiatal, élte mindennapjait és ünnepeit.

Termékkóstolókkal ízesítik a helyiek bemutatkozásai

Ennek a generációnak valóban kész regény az élete – hogy ezeket a páratlan történeteket szélesebb körben is megismerjék az érdeklődők, útjára indítják a programsorozatot, amelynek során minden alkalommal egy helyben, vagy a település vonzáskörzetében élő jeles személyt faggatnak életútjáról. Az érdeklődők nem csak az illető sorsába „kóstolhatnak bele” – a szervezők minden alkalommal felkérnek egy helyi termelőt is, hogy mutatkozzon be, ismertesse, kóstoltassa termékeit. Ezekre „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” címet viselő projekt keretében megvalósuló idő- és ízutazásokra minden érdeklődőt szeretettel várnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Első alkalommal – amelyet március 24-én, 18 órai kezdettel rendeznek meg a Szabó pincében – Dallos Nándorné nyugalmazott iskolaigazgatót kérik, hogy meséljen életútjáról, az elbeszélést, beszélgetést követően pedig Szabó Zoltán borász tart borkóstolót. A rendezvény moderátora dr. Müller Zsuzsanna könyvtáros, újságíró. W. K.