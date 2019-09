Irtották a csótányokat Pécs főterén és a környező utcákban

A Biokomtól megtudtuk, hogy egy lakossági bejelentés hívta fel a figyelmüket arra, hogy sötétedés után a Széchenyi tér területén csótányok jelennek meg. Emiatt a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályán tettek bejelentést, amelyben kérték az ügy kivizsgálását, a vélelmezhető gócpontok meghatározását és az érintett ingatlantulajdonosok kötelezését a védekezésre.

Igaz, tartottak már gyérítést körülbelül egy hónappal ezelőtt az érintett területeken, amelynek eredményeként a fertőzöttség mértéke csökkent. Mivel azonban még nem szűnt meg teljesen, meg kellett ismételni a kezelést. Az irtás kivitelezése a kora hajnali időszakban történt meg, amiből a lakosság legfeljebb a motoros permetező erős hangját érzékelhették, ami az időpont miatt okozhatott kellemetlenséget. Erre többek között azért volt szükség, mivel a legnagyobb hatásfokot abban az időszakban lehet elérni, amikor a rovarok a leginkább aktívak és minimális a gyalogosforgalom az érintett a területen.

A csótányirtás permetezéses módszerrel történt, amely során egy kontakt hatású készítményt juttatott az egészségügyi gázmester a felszíni közterületekre. Ezt követően a permetszerből a víz elpárolog, a hatóanyag pedig megtapad a burkolatokon. A rovarok ezen a felületen átsétálva érintkeznek a méreganyaggal, ami a szervezetükbe felszívódik és megbénítja az idegrendszerüket. Természetesen a kezelés során felhasznált vegyszer emberre, illetve állatokra teljesen ártalmatlan.

Betegségeket is terjesztenek

A csótányok puszta látványától is többen irtóznak, ha elszalad egy előttük. Ennél azonban jóval ártalmasabb is lehet ez a kártevő. Ugyanis a csótányok életük legnagyobb részét az ember környezetének szennyezett helyein, szemetesek közelében töltik, onnan rengeteg fertőző betegséget képes továbbvinni. Arról nem is beszélve, hogy a csótányok allergizáló hatásúak az emberre. Ha a közvetlen környezetünkben megsokasodnak, akkor fel kell készülnünk az olyan allergiás tünetekre, mint a bőrviszketés, vagy a tüsszögés.