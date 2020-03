Újra rajzolt az égre egy pilóta tisztelegve az egészségügyi dolgozók előtt

Pogányból szállt fel az a Magnus Fusion repülőgép, mely több megyét érintve egy hatalmas keresztet és egy like szimbólumot rajzolt az égre, illetve csupán a radarra.

A nem éppen szokványos vonalú repülésre társlapunk, a baon.hu egyik olvasója, Letanóczki Nóra spotter hívta fel a figyelmet, aki a Flightradaron fedezte fel az ábrát. A Magnus Fusion MG-11 Pécs-Pogányról szállt fel, majd „rajzolta” meg előbb a keresztet, később pedig a feltartott hüvelykujjas like szimbólumot, egy kicsit átrepülve Bács-Kiskun, Tolna és Somogy megyébe is. Nyilván egy ilyen repülés nagyon pontos tervezést követel, úgyhogy az egyelőre ismeretlen pilóta biztosan előre készült rá.

Néhány napja számoltunk be arról, hogy egy amerikai pilóta „rajzolt” egy nem mindennapi üzenetet Pécs egére. Éjszakai gyakorló repülést hajtott végre az oktatópilóta, aki úgy döntött, Pécs fölé „írja” a következő üzenetet: HUNGARY WILL PREVAIL. Ez annyit jelent, hogy Magyarország felül fog kerekedni. Az értelmi szerző ezzel arra utalt, hogy a koronavírus miatt számos területen, így a reptereken is megváltozott az élet. Kevesebb a forgalom a pécs-pogányi reptéren is.