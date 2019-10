Jubileumot ünnepel az Illyés Gyula iskola

1989-ben a Nevelési Központ volt 3-as számú iskola diákjai költöztek fel a Rózsadombra az új épületbe, utána indult az alsó és felső tagozaton az oktatás – mondta el lapunknak az iskola igazgatója, László Valéria. Közben hiánypótlásként az iskola épületéből leválasztottak három óvodai szobát, mert ekkor még nem működött óvoda a környéken, így Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodaként működtek tovább. Később a kertvárosi Táncsics utcai általános iskola megszűnése után az ottani tanárok és diákok is ide kerültek.

– Ekkor indult el az integráció, bevállaltuk a sajátos nevelési igényű gyerekeket is. Nagyon szépen működtünk, mikor 2008-ban életveszélyessé nyilvánították az iskolát, az IMS-szerkezet miatt, ezért ki kellett költöznünk. – közölte az igazgató. – Három évet töltöttünk a Pétáv-irodaépületében, illetve a Nevelési Központ Kollégiumában. 2011-re a felújított, korszerű iskolába tértünk vissza, amit azóta is szépítünk, újítunk.

A jubileumi ünnepségen harminc fát ültettek el a diákok a rózsadombi kutyafuttatón, és mivel az iskola egyben ökoiskola is, november 8-án, Az élet napja keretében további fákat ültetnek az iskola udvarán és környékén.

A rendezvényen a szekszárdi Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium első és második világháborús eszközöket, fegyvereket, ruhákat mutatott be, és önvédelmi bemutatót tartottak. A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület gulyáságyúval készült, délben igaz nem csajkában, de egy finom pörkölttel vendégelték meg a diákokat, tanárokat és a rózsadombiakat. Az ünnepséget a Pécsi Akciócsoport pályázatából tudták megvalósítani.

Kadétok bemutatták tudásukat

A szekszárdi Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban két éve indult a Honvéd Kadét négy éves képzési forma, amelynek végén a diákok a honvédelmi tantárgyakból is érettségi vizsgát tesznek. Lőgyakorlaton, kiképzéseken, laktanya- és reptérlátogatásokon kell részt venniük a leendő kadétoknak, emellett egy kötelező nyári gyakorlaton is. A pécsi bemutatón két 10. osztályos lány közelharc, míg a 11.-es fiúk kés, illetve lőfegyver ellen önvédelmi bemutatót tartottak, valamint harcászatból a tűzpárok mozgását és egy karabélyos gyakorlatot mutattak be.