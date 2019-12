Kedvenceink félnek a hangoktól

Petárdastopot kérnek szilveszterre az állatvédők az óévbúcsúztatáskor használt pirotechnikai eszközök erős hang- és fényhatásai miatt – közölte az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az állatok számára kétségkívül a szilveszter az év egyik legborzalmasabb napja. Ilyenkor rengeteg háziállat tűnik el, s a kedvencek akár több kilométerre is elkóborolhatnak. A tavalyi szilveszter éjjelt követően rekordszámú háziállat eltűnését jelentették be Pécsen, hogy ez idén ne így legyen, érdemes betartani néhány íratlan szabályt.

Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke szerint az egyik legfontosabb, hogy az ember jól ismerje a háziállatát.

– A gazdi legyen tisztában vele, hogy állata mennyire érzékeny a zajra és a fényre. Ha tudja, hogy az állat érzékeny, akkor készüljön fel előzetesen az eseményre – fogalmazott. – A legbiztonságosabb az, ha a gazda a kutyával együtt tartózkodik, zárt térben. Ha van rá mód, próbáljuk meg elterelni az állat figyelmét felhangosított tévé vagy rádió segítségével.

Ha tehetjük, az esti órákban már ne sétáltassuk a kutyát, ne menjünk vele tömegbe. Ha nem vagyunk együtt az állattal szilveszterkor, keressünk biztos helyet számára, olyat, ahol nem tud kárt tenni magában vagy a berendezési tárgyakban. A túlérzékeny, különösen félős kedvencek esetében pedig érdemes állatorvoshoz fordulni, aki nyugtatót írhat fel az ebek számára. Hasznos lehet az is, ha az állat nyakörvére a gazda nevével, telefonszámával, lakcímével ellátott biléta is kerül. Ha már megtörtént a baj – elszökött az állat – ennek, vagy a kutyachipnek a segítségével hamarabb fel tudja venni a kapcsolatot a gazdival az esetleges megtaláló.

Nemcsak a kutyák, hanem a macskák és a lovak is félnek

Nem csak a tűzijáték, de az egyéb, kisebb hang- vagy fényhatással járó pirotechnikai termékek is megijeszthetik a házi kedvenceket. Farkas Tamás azt is hangsúlyozta, ha az állattal valami probléma történik, váratlan hatás éri, az sajnos sokszor életre szóló nyomot hagy benne. – Az is előfordulhat, hogy egy váratlan, számára ijesztő hanghatás miatt a következő alkalommal már nem csak a tűzijátéktól fél majd hanem a dörgéstől is. Az elnök lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy szilveszterkor többségében a kutyák kerülnek középpontba, de a macskák is ugyanúgy félnek a hanghatásoktól. Sőt még a lovak is. – Ha egy ló közelében felrobban egy tűzijáték vagy petárda, az sokkolóan hathat rá – zárta gondolatait.