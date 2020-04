Két hulladékudvar jelenleg is nyitva van Pécsett

Idén a járványhelyzet miatt elmaradt a lomtalanítás, viszont most sokan ráérnek, felújítanak, takarítanak otthonaikban. Felmerül a kérdés, hogy hova vihetjük most a kidobandó dolgokat.

Sokan dolgoznak most részmunkaidőben vagy otthonról, így a felszabadult szabadidőben ráérnek takarítani, pakolni, rendszerezni. A padláson vagy a pincében aztán rátalálnak olyan holmikra is, amik már idejétmúltak, feleslegesek. Ezektől szívesen megszabadulnának. Jól tudja ezt a Biokom NKft. és a Dél-Kom NKft. is, a társaságok arra kérik a lakosságot, hogy a tavaszi rendrakás, lomtalanítás alkalmából keletkezett hulladékot ne a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezzék el. A szigeteken ugyanis csak szelektíven gyűjthető hulladékot lehet a tároló edényekbe téve elhelyezni. Az edények mellett történő hulladék-felhalmozás pedig illegális tevékenységnek minősül.

A lomtalanítás most elmarad, ugyanis a Dél-Kom Nonprofit Kft. legfontosabb feladata a közegészségügyi kockázatot jelentő kommunális hulladék elszállítása, kezelése és ezzel a köztisztaság és az egészséges környezet fenntartása a településeken.

– Kérjük, hogy akik kerttel, udvarral rendelkező ingatlanban laknak, addig a saját területükön gyűjtsék a plusz hulladékaikat, amíg a járványveszély elmúltával újra megkezdődik a házhoz menő lomtalanítás. Akik ezt nem tehetik meg, vagy nem kívánják megvárni a későbbi időpontot, azoknak felhívjuk szíves figyelmét, hogy Pécsett két hulladékudvar jelenleg is nyitva van – fogalmaztak.

A nyitva levő hulladékudvarok az Eperfás úti hulladékudvar (Eperfás út 3.) és a Zöld Pont hulladékudvar (Postagalamb utca 3.). Mindkét helyszínre külön térítés nélkül szállítható zöldhulladék (napi max. 200 kg, évi max. 800 kg) és lomhulladék (napi max. 1500 kg, évi max. 1500 kg), hétfőtől szombatig minden nap 7–15 óra között. Kivételt képez ez alól a következő hosszú hétvége, a társaság tájékoztatása alapján május 1–3 között zárva tartanak a hulladékudvarok.

Érdemes tájékozódni a nyitvatartásról

A koronavírus-járványhelyzettel összefüggésben a pécsi és vidéki hulladékudvarok határozatlan ideig csak zöld- és lomhulladékot vesznek át. A szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt a hulladékudvarokban a komposzt és a hulladékgyűjtő edények értékesítése szünetel. Bizonytalan ideig zárva tart a mohácsi és szentlőrinci, pécsi szigeti tanyai és a megyehatárhoz közeli kaposszekcsői hulladékudvar. Korlátozottan igénybe vehetőek a következő vidéki telephelyek: bólyi, bükkösdi, harkányi, kétújfalui, komlói, mágocsi, nagyharsányi, oroszlói, pécsváradi, sellyei, siklósi, szászvári, szentlászlói, szigetvári.