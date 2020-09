Kibővülhet a kutyafuttató a Megyeri téren

Nem könnyű a kutyatartók helyzete Pécs belvárosában. Csak két hely van számukra kijelölve, a Rókus-dombon és a Megyeri téren.

– Négy éve költöztem a Petőfi utca és Garai utca sarkán található házba. A kutyámmal korábban a Rókus-dombra jártunk, ám az új út megépítésekor a kutyafuttató területe a felére zsugorodott, így inkább a Megyeri térire járunk – mondta lapunknak Kollár Erzsébet.

Híre ment, hogy megszűnne a kutyafuttató, és a mellette lévő zöldterület egy részére új ház épülne, így Kollár Erzsébet felkereste a körzet képviselőjét, Zag Gábort, aki megnyugtatta, hogy ilyen nem lesz. Felvetette, hogy mivel megépült a Magasház helyén az új játszótér, a Megyeri téri romos játszóteret el lehetne bontani, így bővíthetnék a túlzsúfolt kutyafuttatót, ahová nemcsak a környékről érkeznek a kutyások, hanem a belvárosból, sőt van, aki a Kertvárosból érkezik.

– Összetartó csapat vagyunk, mint ahogy látja, most is kilenc kutya szaladgál a kutyafuttatón – tette hozzá Kollár Erzsébet. – Aláírásba is fogtunk, 76-an alá is írták, hogy bővítsék a kutyafuttatót, amit képviselőnknek át is adtunk.

Az elmúlt hetekben fórumot tartottak a kutyafuttató bővítéséről, ahol a megjelentek többsége a bővítés mellett volt, de voltak akik ellenezték, sőt a kutyafuttató felszámolását kérték.

A pécsi önkormányzat sajtóosztályán elmondták: a fórum tapasztalatai alapján a megjelentek túlnyomó része elkötelezett egy újabb kutyafuttató építésében. Zag Gábor és Auth István az ügyben továbbra is kapcsolatban marad az ott élőkkel. A cél, hogy olyan megállapodás szülessen, amellyel kutyások és nem kutyások is egyetértenek.

Úgy tudjuk, a régi játszóteret, pingpongasztalt elbontanák, a használható játékokat máshol helyeznék el. A területen két kutyafuttatót alakítanának ki, egyet a kis testű, egyet a nagy testű kutyáknak, továbbá új padokat helyeznének el, és bővítenék a zöldfelületet.

– A terület rekultivációjának és egy újabb kutyafuttató építésének vannak költségei. A mintegy félmillió forint kisebb részét a Biokom, a nagyobbat Zag Gábor biztosítaná képviselői keretéből – közölte a pécsi önkormányzat sajtóosztálya.