Kirándulók bukkantak szennyezésre a Mecsekben

A Mecseket kedvelő erdőjárók egy olyan telepen készítettek felvételeket, amelyet kerítéssel nem zártak körbe, így az óvatlan látogató akár véletlenül is besétálhat oda.

A szocializmusban mesterségesen felduzzasztott mecseki bányászat egyik szomorú mementójaként árválkodó, befejezetlenül maradt István III-as akna tövében rengeteg hulladékot találtak. A 32 éves László és 41 éves Tamás azt mondta, hogy hatalmas gumiabroncsokkal barikádozták el a bevezető utat, de más elzárás, kerítés nem volt.

– Óriási a terület, de töredékét sem jártuk be, miután elolvastuk a címkét, amit az egyik hatalmas edényen találtunk. Ezen az állt: difenilmetán-4,4-diizocianát ártalmas vegyi anyag. Rengeteg fekete színű ismeretlen anyagot is láttunk, de azok rendezettebbek voltak – mondták.

A kirándulók arról is beszámoltak, hogy az akna aljában is láttak izocianátos feliratú címkékkel ellátott hatalmas tárolóedényeket, a külső, szabad ég alatti részen pedig más jellegű szemetet, például egy vörös színű, termeszvárra emlékeztető vegyi formációt is felfedeztek, de számtalan 1000 literes ipari tartályt is leraktak itt. Azt nem tudni, hogy a telepen kik és milyen tevékenységet folytatnak, vagy kik halmozták fel a szemetet a területen, miután a helyszínen senki sem tartózkodott.

Megkerestük a Baranya Megyei Kormányhivatalt az ügyben, mint megtudtuk a szóban forgó területen elhelyezett hulladékról a kormányhivatalnak nem volt tudomása, az érintett ingatlanhoz kapcsolódóan hulladékgazdálkodási engedélyt nem adtak. Hozzátették azt is, hogy lapunk megkeresése után a hatóság a tudomására jutott információ alapján hivatalból vizsgálja az ügyet.