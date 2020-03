Kisgazdaságot vezet az év női példaképe

Idén is díjazták azokat a Baranya megyei hölgyeket, akik a munkájukban és a családi életükben is egy­aránt emberfeletti teljesítményt nyújtanak.

A Pécsi Család- és KarrierPONT immár második alkalommal megtartott év női példaképe pályázatával azokat a Baranya megyei nőket, anyákat szerette volna elismerni és bemutatni, akik a munka és a családi élet területén is példaértékűen helytállnak, hogy mások számára is inspirációként szolgáljanak. Olyan nők nevezhettek a díjra, akik munkájukban, szakmájukban sikeresek, emellett harmonikus családi életet élnek, valamint azt is megosztják a nagyközönséggel, hogyan tudják a hivatást és a magánéletet összeegyeztetni.

Az idei évben elsősorban olyan sikeres baranyai nők indulhattak a pályázaton, akik a vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben, új-, illetve hagyományos ágazatokban sikereket értek el. Pályázni február 10-ig lehetett, ezután szavazhattunk a hölgyekre a Pécsi Család- és KarrierPont közösségi oldalán. Összesen tizenkét baranyai édesanyára voksolhattunk, akik között adótanácsadó, projektmenedzser és jogtanácsos, tanító, keramikus, táncművész és ápoló is van.

Az elismeréseket vasárnap, a Nőnapi Bababörzén, a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban adta át a hölgyeknek Máté János, a Pécsi Sport Nonprofit Kft. vezérigazgatója. A beérkezett szavazatok alapján a közönségdíjat dr. Bereczki-Barna Szilvia nyerte meg, több mint 700-an kedvelték a történetét a közösségi oldalon. Szilvia a Hurcibaba Egyesület alapítója és vezetője, férjével négy gyermeket nevel, és folyamatosan törekszik a munka és magán­élet egyensúlyának fenntartására.

A szakmai díjról a Pécsi Család- és KarrierPont Tanácsadó Testülete döntött, az elismerést Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka kapta. A romonyai hölgy három gyermek édesanyja, feleség, háziasszony, egy gazdaság alapítója és vezetője, valamint a BT Regiment Kreatív Műhely alapítója, ahol a saját maguk által vegyszermentesen termelt növényeket dolgozza fel.

A hölgyeknek és a résztvevő családoknak a tavalyi pályázaton harmadik helyezést elért Somogyiné Lakos Erika pedagógus, a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport alapítója és egyik táncostársa kedveskedett egy hangulatos táncelőadással.