Könyvet írt a pécsi könnyűzenéről az öreg rocker, Gálos László

Neves rockbandákban zenél évtizedek óta, lemezstúdiója van, szóval szerves része a város dzsessz-, pop-, rockkultúrájának Gálos László. Kilenc évi gyűjtőmunkát követően most megírta „A pécsi könnyűzene története” könyvet, melyben önálló részként szerepelnek a vendéglátós zenészek is, Kehidai László összeállításában.

– 30Y, Kiscsillag, Halott Pénz, Punnany Massif és még igen hosszú a pécsi könnyűzenei lista. Mennyire is?

– A legutóbbi Made in Pécsen 120 zenekar szerepelt, de mi egy kicsit korábbi időszakkal foglalkoztunk. Az első részben a vendéglátós muzsikusokat 1820-tól 1990-ig, a második blokkban a pécsi beat, pop és rock zenekarokat az 1960-as évektől az ezredfordulóig, a harmadik fejezetben a pécsi jazzéletet taglaltuk. A közel hétszáz oldalas könyvben több, mint 300 fotó van, nyolcvan zenekarról, negyven szólistáról ötszáz zenészről készült írás, a névlistában nyolcszázan találhatók, akikről adatokkal igazolható, hogy muzsikáltak az elmúlt évtizedekben a városban.

– Ez egy adattár?

– Szó sincs róla. A zenészekkel készült beszélgetésekből, az átadott fotókból, plakátokból, meghívókból, a levéltárban, korabeli újságokban és mindenféle más helyen talált információkból teljes képet igyekszünk adni a különböző korszakokról.

– Mi volt a cél a kötettel?

– Kehidai Lacival nem is tudtunk egymásról, úgy kezdtünk hozzá, külön-külön. Engem a hetvenes évek elején egy Savages-buli indított el a zenélés felé, és tíz éve gondolkodtam el azon, hogy meg kellene írni a történetüket. Aztán egyre több együttes jutott eszembe. Kezdettől nem rocklexikonban gondolkodtam, hanem a zenekarokkal kapcsolatos interjúkban, sztorikban.

– Gondolom időközben kiderült, hogy néhány banda kimaradt.

– Ennek a könyvnek az írását nem lehet befejezni, csak abbahagyni. A megjelenése óta sokan küldtek régi fotókat, új infókat a „Pécs könnyűzenei életének története” Facebook-oldalunkra, ahol egyébként hetente háromszor frissítjük az adatokat és a kötet is megrendelhető. Tervben van egy kiegészítés, csaknem ugyanilyen terjedelemben, a még fel nem dolgozott adatok alapján. Viszont az ezredforduló utáni időszak megírását már meghagyjuk a fiataloknak.

– Hol zenélt az évek során?

– Egy rövid németországi kitérőt leszámítva helyi rockzenekarokban. A legtovább a Punk-tumban, és az Unicum Blues Bandben. Utóbbit most újra összetrombitáltuk, de ezúttal már dzsesszrockban utazunk és most kezdtük el a próbákat.

– Van erre az adatcsomagra kereslet szakmai körökben?

– Lévai Balázs áldokumentumfilmet készít Pécsi Grál címmel a város zenekarairól és az infók egy részét tőlünk kapta, „öreg rocker”-ként pedig magam is szerepelek a filmben. Az MTA Zenetudományi Intézete is kért tőlünk adatokat, november 3-án 20 órától pedig szerzői beszélgetésben mutatja be az egyik kereskedelmi rádió a könyvet.

Szintén zenészek

Gálos László 1958-ban született. Nyomdai gépmesterként a Szikra nyomdában dolgozott másfél évtizeden át, de ezt követően is könyvnyomtatásról és zenélésről szól az élete. Barátjával hangstúdiót működtetnek. A természetfotózás a hobbija, emellett turisztikai könyvsorozatot készít a megyékről. Öt kötet már elkészült, jövő tavasszal jelenik meg a Pécs-Baranya, a Balaton és a Budapest rész. Feleségével sokáig együtt zenéltek. Két fiuk van, László (37) dobol, zongorázik, operatőrként dolgozik, Péter (36) testépítéssel foglalkozik és basszusgitározik.