Koronavírusos lett az egyik egészségügyis a pécsi covid-központban

Egy ápoló számolt be az esetről egy baranyai falu Facebook-csoportjában. Nem ő az igazolt vírusos, de ő is házi karanténba került. Neki semmilyen tünete nincs.

Az egyik baranyai kistelepülés zárt Facebook-csoportjában osztotta meg egy baranyai ápoló, aki a Covid központ szubintenzív osztályán dolgozik, hogy a pécsi Koronavírus-ellátó központ egyik egészségügyi munkatársának pozitív lett a leoltása, ezért azok a személyek, akik az adott műszakban dolgoztak, házi karanténba kerültek. Mint írta, ő is házi karanténba került, a postaládájára a baranyai kistelepülésen ki is ragasztotta a hatósági „piros” matricát (melyről fotót is posztolt a csoportba), hogy az érintett lakásban járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik. Emiatt az ingatlanba a hatósági személyen kívül másnak tilos a belépés.

– Elővigyázatosságból tették ezeket az intézkedéseket. A karantén az kizárólag rám vonatkozik. Semmilyen tünetem nincs, ami arra adna okot, hogy fertőzött vagyok – írta a közösségi oldalon.

Baranyában péntekről szombatra nem emelkedett a fertőzöttek száma (továbbra is 33 fő igazolt beteg), így valószínűleg korábbi esetről van szó.