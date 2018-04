Közösen vitték sikerre a pszichológiaképzést

Kettős jubileumot ünnepelt a pszichológiai intézet, a professzorok visszaidézték a kezdeteket.

Húszéves a Pszichológiai Intézet, huszonöt esztendős a pszichológia szak – ez alkalomból múlt szerdán délután a Bölcsészettudományi Karon, a Vargha Damján Konferenciateremben szerveztek ünnepséget és tekintették át az elmúlt két évtizedet. A hallgatóknak az 1-es gyakorló iskola Aviso kórusa műsorral kedveskedett, majd dr. Révész György, a Pszichológiai Intézet nyugalmazott docense köszöntötte a résztvevőket. Dr. Bódis József rektori megnyitó beszéde után az intézet igazgatója, dr. Bereczkei Tamás dékán elevenítette fel a kezdeteket, amikor még a pszichológia alapelveivel főként a pedagógia szakosokat vértezték fel.

Az osztatlan képzés indulása után nem sokkal alap- és mesterképzést is indítottak, majd az alapképzés levelező tagozaton is elindulhatott. Nagy lépés volt a klinikai szakpszichológus, majd a mentálhigiénés pszichológia képzés elindítása is, az angol nyelvű oktatással pedig egyre eredményesebben – tavaly például 40 százalékkal – növelték a külföldi hallgatók számát. Mint azt a professzor kiemelte, az egyre több hallgatóval működő intézet sikere a szakmai munkán felül főként annak köszönhető, hogy mindig tudtak élni a lehetőségekkel, ennek részeként például hamarosan megkezdődhet a gyógypedagógiai képzés is.

Az ünnepségen a Pécsi Tudományegyetemről indult, a szakmában élen járó professzorok is bemutatkoztak. A jubileumi alkalmat további előadások gazdagították és a születésnapi torta és a pezsgős köszöntés sem maradt el. A késő délutánig tartó programot a pécsi Ostinato zenekar megzenésített verseivel zárták.