Különórák most is vannak, de kisebb a választék

Amint megkezdődik az iskola, a szokások szerint beindulnak a különórák is. A délutáni elfoglaltságokon a gyermekek sportolhatnak, kézműveskedhetnek, énekelhetnek – legalábbis általában így zajlik ez, a vírushelyzet miatt azonban idén kicsit megváltozott a helyzet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet küldött az iskoláknak, hogy milyen járványügyi szabályoknak kell megfelelniük. Ebben a különórákra vonatkozóan mindössze annyit javasolnak, hogy az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus próbáit átmenetileg függesszék fel az intézmények.

Az egyik pécsi általános iskolában is megcsappant emiatt a választék. Ahogy az egyik pedagógus elmondta, eddig volt náluk tánc, ritmikus gimnasztika és zeneiskola is, most viszont csak kézműves foglalkozás van, és arra is csak az intézmény tanulói járhatnak. A különórát viszont nem az iskolában dolgozó pedagógus tartja, ilyen esetben pedig az a szabály, hogy a foglalkozás végén neki kell megoldani a takarítást, fertőtlenítést.