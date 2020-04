Lehet horgászni, de a szabályokat betartva

A kellemes, tavaszias idő kicsalogatja a sporthorgászokat is a szabadba. A járványhelyzet tőlük is nagyobb odafigyelést kíván.

Sokan látogatják meg most a baranyai tavakat, a horgászok szívesen adóznak most hobbijuknak. A tó partján, a természetben átszellemülnek, a pár óra erejéig nem gondolnak a világban zajló eseményekre. A jelenleg is hatályos kormányrendelet szerint a sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha a horgászok a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályokat – másoktól legalább 1,5 méter – betartják.

A koronavírus terjedésének lassítása, csökkentése érdekében elsősorban az otthon tartózkodásra és az emberi kapcsolatok minimalizálására kell törekedni. Ám ha valaki mégis a horgászat mellett dönt, akkor a magányos horgászatot részesítse előnyben. A Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ felhívja a horgászok figyelmét, hogy lehetőség szerint tömegközlekedést ne használjanak. A személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt, és a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól, illetve a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.

Nagyon fontos, hogy az alapvető higiéniai szabályokat a horgászok a tó partján is tartsák be, rendszeresen mossák meg, fertőtlenítsék kezüket. Ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is fertőtlenítsék.

A lezárások vonatkozhatnak a tóra is

Az önkormányzatok a húsvéti hosszú hétvégén dönthettek a kijárási szigorításokról. A következő hétvégéken ez hasonlóan alakul. Ekkor megtehetik azt, hogy lezárják a településüket, ebbe az ott található tavak is beletartoznak. Az előző hétvégi szabályozáshoz képest ezen a hétvégén például a Malomvölgyi-tó és Kökényi-tó területét felkereshetik horgászok. A területen azonban legfeljebb annyi horgász tartózkodhat, amennyi kijelölt horgászhely van, s nekik is be kell tartaniuk a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségétől megtudtuk, hogy mivel a tavak többsége állami vízterület, így ha nincs érvényben önkormányzati lezárás, akkor lehet horgászni.

Tavaszi ívás miatt is lehet tilalom

Nem árt tudni, hogy a jelenlegi helyzetben is érvényben vannak általános, a horgászattal kapcsolatos szabályok. Hazánkban horgászati tevékenységet halgazdálkodási vízterületen, haltermelési létesítményben kizárólag állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet folytatni. A jogosulatlan horgászat halvédelmi bírság kiszabását és a horgászjegy váltásától történő eltiltást vonja maga után. A horgászoknak tisztában kell lenniük azzal is, hogy a tavaszi hónapokban számos halfajunkat fogási tilalom védi azok ívásának ideje alatt. Hazánk természetes vizeiben nagy szükség van az ívó halak védelmére, hiszen az eredményes szaporodás a következő halgenerációk érdeke.