Már majdnem körbeért az épülő pécsi óriáskerék váza

Hétvégén is rendületlenül dolgoztak a szakemberek a Lánc utcai rendelőintézet előtti füves placcon.

Vasárnap estére a kerék majdnem körbeért, laikus sommázatként elmondhatjuk, hogy mintegy nyolcvan százalékos készültésg mutatkozott – már ami a vázat illeti. A daru és azon néhány munkás még sötétedéskor is rendületlenül dolgozott.

Természetesen továbbra is követjük a pécsi óriáskerék sorsát, és azt is, hogy hogyan fogadják majd a pécsiek.

Mint azt korábban megírtuk, a baloldali városvezetés lapunkkal közölte, a pécsiek figyelmét politikai nézetüktől függetlenül felkeltette az épülő Pécs Szeme, ez is volt a pécsi önkormányzat célja, szerették volna, ha „végre történik valami, tíz év tökéletes csend után követ dobni az állóvízbe, szerették volna, ha végre történik valami, ami összeköti a belvárost és a Zsolnay Negyedet”. Hozzátették, az önkormányzat kérhette volna máshová is szerkezetet, de innen a belváros, a Havihegy és az EKF keretében létrejött nagyobb fejlesztések is jól láthatók.

