Már nem lehet szállást foglalni a Fishing on Orfű fesztivál idejére

Kitehetnék a megtelt táblát Orfűre a már-már kultikussá fejlődő „Fishing” idejére, a szállások zömét már tavaly lefoglalták idénre.

Olvasónk számolt be róla, hogy a testvére június huszadikán szeretett volna a Fishing on Orfű fesztiválra szállást foglalni a kis baranyai településen, ám ez nem sikerült. Mint írta: kitehetnék a megtelt táblát Orfűre, hiszen az összes szállást már lefoglalták a fesztivál idejére. Csütörtökön tettünk egy próbált, körbehívtunk egy-két helyi panzióst. Röviden elmondhatjuk, mi is hasonló eredménnyel zártuk napunkat. A szállásadók azt közölték, hogy már tavaly, a Fishing befejezése után az akkori vendégek előre lefoglalták a helyeket a következő fesztiválra.

– Pár évvel ezelőtt alakult ki ez a gyakorlat, hogy már decemberben, mikor bejelentik a Fishing on Orfű pontos dátumát rögtön elkelnek a szálláshelyek – közölte lapunkkal Kurilla Annamária, a Turisztikai Desztináció Menedzsment menedzsere. – Orfűn tíz-húsz között mozog a kereskedelmi szálláshelyek száma, illetve a magán szállások 160 fölött vannak.

Egyre több vendég érkezik

A Turisztikai Desztináció Menedzsment 2009-ben alakult. A céljuk az volt, hogy a térségben a turizmus szereplőit összefogják és közös érdekek mentén fogalmazzák meg a turizmusfejlesztés céljait. A megalakulásuk óta jelentősen megnőtt a belföldi turizmus. Kimagasló évnek számított 2010, akkor volt Pécs Európa Kulturális Fővárosa, és Orfű ekkor adott otthont az EFOTT-nak. – Onnantól folyamatos emelkedésről beszélhetünk, átlagban 50 ezertől 78-79 ezer között mozog a vendégéjszakák száma, ami tavaly elérte 85 ezeret – mondta Kurilla Annamária.

Külföldiek is felfedezték

Ma már elmondható, hogy a Fishing után sem áll meg az élet Orfűn. A legtöbb vendég augusztusban érkezik, főleg fiatal családok kedvenc helye lett Orfű, a Mecsek gyöngyszeme. Magyarország minden tájáról érkeznek, de a legtöbb vendég dél-alföldi. A külföldiek pár évvel ezelőtt fedezték fel maguknak Orfűt és a környékét. Javarészt holland, német, dán turisták töltik itt a nyári szabadságukat.

– Nem szabad elfelejteni a pécsi lakosokat sem, akik igaz nem töltenek el itt egy vendégéjszakát sem, de nyaranta rendszeresen átjárnak strandolni és itt költekeznek – meséli mosolyogva Kurilla Annamária. Mint elmondta, amióta megépült a bicikliút, sokan kerékpárral tekernek le, legyőzve a Mecsek által képzett természeti akadályokat is.

Világsztár érkezik az idei fesztiválra

Az idén június huszadikán nyitja meg kapuit a Fishing on Orfű fesztivál, ami egy igazi világsztárt is vendégül lát. Az angol The Subways zenekar lesz a fesztivál egyik nemzetközi húzóneve. Többek között jön még a sepsiszentgyörgyi sZempöl, az egyre népszerűbb gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company. Itt lesz a 30Y, a Bëlga, a Vad Fruttik, a Quimby, a Hiperkarma, az Anna & the Barbies, a Péterfy Bori & Love Band, a Kiscsillag, a Supernem, a Soerii & Poolek vagy a PASO.

Jubileumát ünnepli a rendezvény

A hétvégén, április 14-én és 15-én rendezik meg a tizenötödik Medvehagyma Fesztivált. Most már kibővített helyszínekkel várják a vendégeket: a rendezvény fő helyszíne továbbra is a Kemencés Udvar és a Tájház maradt, ám ezenkívül a Palkó Sándor sétányon kézműves- vásár, a Medvehagyma Házban pedig helyi termékek piaca várja a látogatókat. Koncertek, fotókiállítás, állatsimogató, folk kocsma és a Nagy Medve(hagyma) vadászat sütőverseny sem maradhat el, és persze sok-sok finom medvehagymás különlegességet kóstolhatnak az érdeklődők. Az Orfűi Malmok is tartogat meglepetéseket, többek között egy nem mindennapi tárlatvezetésen vehetnek részt, ahol elkészíthetik a saját merített papírjukat.

Tizenöt éve vizsgáltatták be a növényt

Serényi Ákos volt az ötletgazdája a Medvehagyma Fesztiválnak. Rájött arra, hogy a medvehagymára építve egyfajta gasztronómiai fesztivált lehetne létrehozni Orfűn, ami meg is valósult. Ő volt az első, aki a medvehagymával foglalkozni kezdett, meglátta ennek a potenciális lehetőségét – mondta Kurilla Annamária. Tizenöt évvel ezelőtt ő volt az, aki bevizsgáltatta a medvehagymát, és elkezdett medvehagymás ételeket készíteni. Azelőtt nem is lehetett forgalmazni az éttermekben, ma pedig már mindenhol kapható. Serényi Ákos egyébként népi iparművész, a Kemencés Udvar és a Tájház létrehozója, a Muskátli Étterem megálmodója, amit ő kezdett el működtetni. Most már visszavonult, nyugdíjaséveit éli.