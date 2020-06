Nem lesz egyszerű idén nyáron a gyermekőrzés. Ugyanis mindenfelé a szokásosnál jóval kevesebb családi felügyeletre lesz lehetőség, miután a pandémiás időszakban a felnőttek kényszerűségből túl sok szabadságot használtak fel. Jó hír, hogy Pécsett most zöld utat kaptak a napközis és a balatoni táborok is, rengeteg kulturális programmal.

Eldőlt, hogy június 16-tól lehet hivatalosan idén napköziket szervezni, mind ottalvós, mind bejárós változatban – tudtuk meg Pavlovics Attila megbízott igazgatótól, a pécsi programok főszervezőjétől, a táborok működtetőjének, a Pécsi Kulturális Központnak a vezetőjétől.

Pécsett a nyári napközit az Apáczai Művelődési Házban szervezik, ahol az iskolaépületben, tantermekben lesznek a csoportos foglalkozások, ugyanúgy, mint tavaly. A vészhelyzetre tekintettel a szokásosnál sokkal több szabadtéri program lesz, kirándulásokat szerveznek Malomvölgybe, Égervölgybe, a Tettyei Mésztufa-barlangba, a Zsolnay Kulturális Negyedbe, azon belül is a Planetáriumba, az orfűi Rácz tanyára.

A gyerekek vágynak már a közösségi életre, így a tavalyinál nagyobb jelentkezésre számítanak, több, de kisebb csoportok lesznek (együtt maximum húsz fő lehet), ami a korábbiaknál több tanár alkalmazását is jelenti. A kulturális programokra napi 600 forintot kell majd befizetni, az étkezés pedig úgy zajlik napi háromszori alkalommal (tízórai, ebéd és uzsonna), mint az iskolában, vagyis szociális helyzet szerint ingyenes, félárú és teljes árú változatban. Reggel héttől délután 16 óráig fogadják itt a gyerekeket, és június 29-én indul az első turnus, majd augusztus 7-én vagyis hat hét után zárul a napközis foglalkozások sora.

Ezt követően szaktáborok is lesznek, például vasútmodellezőknek, legózóknak, társasjátékozóknak. S azért június 29. az induló időpont, mert a tankerületek június 26-ig biztosítják a gyermekmegőrzést. Nincs annak sem akadálya, hogy valaki mind a hat turnusra befizessen. Ami a kulturális programokat illeti, fellép majd itt a HangaBanda, bűvész tart bemutatót, kézműves foglalkozások keretében fát faraghatnak, csuhézhatnak, varrhatnak a fiatalok, továbbá a Janus Pannonius Múzeum bőröndben hoz el kisebb természettudományi bemutatót és könyvtári irodalmi foglalkozásokat is szerveznek.

Emellett Balatonfenyvesen három táborhelyet működtet a Pécsi Kulturális Központ (ebből kettő a gyerekeké) és itt 105+110 gyereknek van egy turnusban hely. A táborok június 18-tól augusztus 26-ig tíz turnusban működnek.

Emellett a hagyományoknak megfelelően elkészült a Pécsi Vakáció gyermekellátásokról szóló kiadvány is, de a járvány miatt ezúttal csak online változatban. Ez a baranyai szaktáborokat részletező összeállítás (lesz kisvasutas, kézműves, színjátszó, számítógépes, lovas, focikaland stb. tábor is) folyamatosan bővül, és az alapverzió a mai naptól elérhető a Pécsi Kulturális Központ honlapján (www.pecsikult.hu), valamint Facebook-oldalán is.