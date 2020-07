Még mindig bizonytalan a pécsi kulturális intézmények finanszírozása

Továbbra sem született meg a megállapodás a kormány és a pécsi városháza között a kulturális intézmények finanszírozásáról.

Vajon miért nem sürögnek azon a pécsi városházán, hogy a kulturális intézmények támogatásáról szóló megállapodás végre létrejöjjön, miközben májusban még a kulturális államtitkár is járt Pécsen? – tette fel a kérdést Kővári János (ÖPE–KDNP) frakcióvezető.

Kővári tudomása szerint már egy számszerű kimutatást is kértek a várostól arról, hogy milyen kiadásokkal, bevételekkel számolnak a kulturális intézmények. Felvetette, hogy vajon nem azért nem kötötték még meg a megállapodást, mert olyan, 1,92 milliárd forintos igényt adtak be, ami túlzó, tekintve, hogy ebben az évben számos kulturális program is elmaradt, elmarad.

Bognár László (Fidesz) emellett azt is feszegette, hogy mi lesz a Zsolnay Kulturális Negyeddel. Véleménye szerint komoly aggodalomra okot adó hírek is megjelentek, köztük az is, hogy bulinegyeddé alakulhatna a kulturális intézmény. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány miatt számos program elmaradt, amelyek nyilvánvalóan megtakarítást jelentettek. Meglátása szerint a kormány azért kötött hosszú távra szóló keretszerződést a negyed működtetésére, mert az piaci viszonyok között nem tudna működni.

Az Egyetemi Napok idején kiderült, hogy ilyen jellegű szórakoztató helyszínnek valójában nem alkalmas a terület, viszont ez megmagyarázhatná, hogy szerinte a városvezetés miért nem akar megállapodni a kormányzattal.