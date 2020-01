Megtörtént az első gerincvelői eredetű izomsorvadás-kezelés Pécsett

Szerdán megtörtént az első olyan gerincvelői eredetű izomsorvadás-kezelés a Pécsi Tudomány-egyetem Klinikai Központjában, amelyet 18 év alatti beteg kaphatott meg, immár társadalombiztosítási támogatással.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének 2019. november végén történt bejelentése alapján immár egyedi engedélyeztetés nélkül elérhető Magyarországon is az SMA-nak nevezett, gerincvelői eredetű izomsorvadás kezelése az egyetlen, Európában is törzskönyvezett készítménnyel (Spinraza). Így valamennyi 18 év alatti fiatal és gyermek hozzájuthat a legkorszerűbb génterápiához. Az SMA kezelés nélkül halálhoz, de kevésbé tragikus esetben is teljes ágyhoz kötöttséghez vezethet.

A Spinraza az első olyan génterápiás kezelés, mely klinikai hatékonyságát és biztonságosságát több klinikai vizsgálat igazolta: az új gyógyszer megállítja a betegség előrehaladását. A készítményt a gerincvelő folyadékba szükséges adagolni, négyhavonta. Magyarországon a kezelés végzésére feljogosított centrumok között található a Pécsi Tudományegyetem is.

Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) elnöke a pozitív hír kapcsán elmondta: „A PTE KK Orvosi Genetikai Intézetében évente két-három gyermeket diagnosztizálnak SMA betegséggel. A gyermekek és családtagjaik számára bizakodást nyújt a kezelés társadalombiztosítási támogatással történő igénybevétele, továbbá jelentős tehertől kíméli meg a családokat az, hogy mostantól a gyermekek lakóhelyéhez közeli centrumban történhetnek meg a kezelések.” – hangsúlyozta az elnök.

Pécsen az első Spinraza kezelés szerdán történt meg a PTE KK Neurológiai Klinikán, Dr. Pál Endre egyetemi docens vezetésével. A beteg, aki a kezelést igénybe vehette, egy 17 éves fiatal, aki a betegség II. típusában szenved, ennek következtében tolókocsihoz kötötten él. Ezzel a kezeléssel azonban az életminőségében jelentős javulás érhető el. A második, 18 év alatti beteg kezelését februárra tervezik a pécsi klinikán.