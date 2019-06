Megújult panzió várja a vendégeket

Befejeződött az önkormányzat által működtetett Főtér Panzió felújítása a közelmúltban – a fejlesztésre mintegy 16,7 millió forintot nyert a település a Kisfaludy program keretében, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez beadott sikeres pályázatával.

A beruházás egyik legfontosabb eredménye, hogy a korábbi, közös fürdővel szemben, most minden szoba saját fürdőszobát kapott.

A panzió teljes egészében új bútorzattal is gazdagodott, így jóval komfortosabb környezetben tudják fogadni a vendégeket. Többek közt ágyakat, bútorokat, szőnyegeket, televíziókat vásároltak a pályázati pénzből, ezen kívül számítógéppel, kamerarendszerrel ellátott, korszerű recepciós pultot is kialakítottak. Mindemellett négy új, kölcsönözhető kerékpár is a Szászvárra érkező vendégek kényelmét szolgálja.

– A beruházással az volt a fő cél, hogy egy olyan szálláshely létesüljön, ami modern, komfortos körülményeket biztosít, így családok gyerekekkel akár több napot is szívesen eltöltenek a településen – hangsúlyozta Dunai Péter, Szászvár polgármestere. És úgy tűnik, a célt el is érték: a szálláslehetőséget több fórumon is meghirdették, és máris jelentős érdeklődés mutatkozik a panzió iránt.

A szálláshellyel együtt a földszinti, szintén az önkormányzat által működtetett éttermet is felújították – a település saját forrásaiból mintegy egymillió forintot fordított a fejlesztésre. Így reggelivel, ebéddel, vacsorával mostantól egy teljesen megújult környezetben várják itt is a vendégeket. Hosszú távon az a cél, hogy egy gasztronómiai szempontból is kuriózumnak számító vendéglátóhellyé fejlődjön az étterem, amely még tovább növelhetné a település turisztikai vonzerejét.