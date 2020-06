Méregdrága szarvasgombát talált egy nő a kertjében

Egy különleges gombát hozott bevizsgáltatni a napokban egy baranyai nő a pécsi vásárcsarnokba. Kiderült, hogy egy 170 grammos nyári szarvasgombát talált az erdőszéli kertjében. Egy hibája volt, túl korán szedte le.

Az elmúlt napokban nem volt olyan nap, mikor ne esett volna, ám az egyenletes, áztató eső, ami a gombáknak kedvez, elmaradt.

– A szárazságtűrő fajok jelentek meg: a keserűgomba, a rókagomba, a galambgomba. A vargányára még várni kell, mert az melegkedvelő, várhatóan hétvégére robbanhat be – mondta Orbán Imre gombaszakellenőr, aki a pécsi vásárcsarnokban 11 éve végzi a lakossági gombaellenőrzéseket.

Mint közölte, vannak, akik valamennyire ismerik a gombákat, de azért bejönnek a vásárcsarnokba bevizsgáltatni. Egy történetet is elmesélt ennek kapcsán. Egy idősebb nő, aki húsz éve gyűjti rendszeresen az erdőben a gombákat, betért a vásárcsarnokba, hogy leellenőriztesse aznapi gyűjtését.

– A kosarába a galambgombák közé gyilkos galóca került. Mikor ezt meghallotta, a vállamon sírta el magát. Magyarázkodott, ilyen még soha nem történt vele. Aznap sietett, nem figyelt oda, és a fényviszonyok sem voltak a legjobbak. Megnyugtatgattam, hogy ilyen bárkivel előfordulhat, és azért vagyunk mi itt, hogy ezt kiszűrjük – emlékezett vissza a történetekre Orbán Imre. Hozzátette, hogy mindenkinek azt javasolja, hozzák be a gombákat bevizsgálni.

Mint megtudtuk, 2011 óta jogszabályváltozás történt: ha gyilkos galóca kerül a kosárba, akkor az egész aznapi gyűjtés mehet a kukába. A vásárcsarnokban hétköznap reggel öt órától kettőig van lehetőség a gombák bevizsgáltatására, míg hétvégén szombaton 5-től 13-ig. Ha hétköznap folyamatosan hoznak gombákat a lakosok, akkor a szezonban (májustól októberig) vasárnap 17-től 19 óráig is nyitva tartanak.

Gyilkos galóca

is érkezett már

bevizsgáltatásra

Értékes gombákat is hoztak már be. Nemrég egy nő szarvasgombával jelent meg. A kertjében kotorászott, az erdő szélén, mikor a kezébe akadt a különleges fekete gomba. Nem tudta, mi az, megnézte fiával az interneten, úgy vélték, szarvasgomba.

– Nyári szarvasgomba volt, a súlya 170 gramm. Egy baj volt vele, korán szedték le, emiatt még nem érett be. Se íze, se szaga nem volt, így pedig értéktelen. Tudni kell, hogy a szarvasgombát a hetedik hónaptól lehet csak gyűjteni – tette hozzá Orbán Imre.

Baranyai rekord

A világ legdrágább gombafajának számító isztriai szarvasgombát is találtak már Baranyában.

Két évvel ezelőtt a NEFAG Zrt. egyik gombásza a hazánkban valaha előkerült legnagyobb példányt találta meg, a súlya 1040 gramm volt. A korábbi rekordot egy 2016-ban megtalált 600 grammos óriás tartotta.

A szakember odafigyelést tanácsol

Vannak feltételesen ehető gombafajok, ilyen a gyűrűs tuskó. Előírás a fogyasztás előtt a 20 perces hőkezelés. Ha valaki ezt nem tartja be, akkor enyhébb mérgezést kaphat. A szakember elmondta, a piacon vásárolt gombák ellenőrizettek, frissek, egészségesek. Kitért arra is, sokan abban hibáznak, hogy korán megveszik a gombát. Beteszik egy zacskóba, majd a kocsiban hagyják, ahol akár 30-40 fok is lehet. A gomba befülled, elkezd bomlani. Érdemes a frissen vásárolt gombát rögtön hazavinni és elkészíteni.

Ha nem tudjuk felhasználni, akkor tanácsos egy nagyobb nyitott edénybe, tálba tenni, és így behelyezni a hűtőbe. A gomba ekkor levegőt kap, és nem romlik el.