Minden növény megsínyli a csapadékhiányos időt

Gazdaszemmel nézve nem jól megyünk a télbe, ugyanis majdnem minden elvetett növény vízhiánnyal küzd. Hetvenöt napja nem esett számottevő eső, és úgy tűnik, a következő hetekre sem várható csapadék.

A végéhez közeledik a betakarítás Baranyában is, már csak a cukorrépa van a földeken. A munkákat nem könnyíti meg a csapadékhiányos időjárás.

– Az idén kukoricából 56 505 hektáron 9,6 tonnányi mennyiséget takarítottak be a gazdák, ez az országban a legmagasabb.

Napraforgót 17 300 hektáron vetettek a gazdálkodók 3,2 tonna átlaggal, szójából 17 900 hektáron 3,5 tonna volt a termésátlag, burgonyából 40 hektárnyi területen 21 tonnányi, cukorrépából 670 hektáron 66,5 tonna mennyiséget tudtak betakarítani a gazdák – mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Az időjárás nem kedvez az őszi vetéseknek, a már elvetett növényeket a szeptemberi, száz millimétert meghaladó eső tette tönkre, azóta viszont hetvenöt napja nem esett számottevő csapadék, 2, 3 és 5 milliméter között előfordult eső, de ez nyilvánvalóan nem elég az elvetett növényeknek.

– A csapadékhiány nagyon rányomja a búzára és az árpára a bélyegét, de elmondható, hogy mindenhol az aszály jelei mutatkoznak, vízhiánnyal küzdenek az elvetett növények is. A gazdáknak nem sikerült jól a talaj előkészítése sem, nem jó magágyakat készítettek, ugyanis nagyon száraz volt a föld – tette hozzá a szakember. A szárazság miatt az őszi szántások is akadoznak, mert valahol annyira kemény a talaj, hogy nem fogadja be az ekét. Van, ahol esőre várnak a gazdák, és van, ahol mélylazítást végeznek és úgy szántanak. Ez utóbbi viszont jelentős többletköltséget ró a gazdákra, de már mindenki számolgat, kalkulál, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy a fagy előbb köszönt be, minthogy eső lenne. A növények sínylődnek, tehát gazdálkodói szemmel nem jól megyünk a télbe.

Az őszi káposztarepce vetését egyébként 19 ezer hektáron végezték el, az őszi árpát 14 500, őszi búzát 57 000 hektáron tervezték elvetni a gazdák, rozst 270 hektáron, tritikálét 1800 hektáron vetettek el.

Ami az árakat illeti, majdnem mindegyik esetében stagnál a felvásárlási ár, a kukorica esetében talán esett is az ár az korábbihoz képest.