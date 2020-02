Mocsár, Trabant és gitár – így vallottak a baranyai honatyák a vagyonukról

A politikusoknak februárig kellett számot adniuk a vagyonukban bekövetkezett változásokról. Jelenleg kilencen vannak, hiszen Baranyából a korábbi ciklushoz képest két fővel többen jutottak be a Parlamentbe. Ez annak is betudható, hogy tavaly a mandátumáról lemondott Tóbiás József helyére Szakács László, az MSZP alelnöke, volt komlói alpolgármester kerülhetett be.

A baranyai honatyák között egy párbeszédes, egy KDNP-s, két LMP-s és két MSZP-s, valamint három fideszes képviselő van, közülük egyéni képviselőként négyen munkálkodnak, a többiek a pártok listáján szerepeltek. A honatyák a törvény által meghatározott fizetést kapnak, attól függően változnak az összegek, hogy hány és milyen bizottságoknak a tagjai, alelnökei, vagy elnökei. A frakcióvezetők magasabb jövedelemmel rendelkeznek. Abban az esetben, ha a képviselő miniszteri biztos, akkor azonban az alapbért kaphatja meg. Bánki Erik (Fidesz)

Képviselői fizetése bruttó 1, 682 millió forint, őstermelőként havi bruttó 720 ezer forint jövedelme. Egy ürömi lakás ötöde van a nevén, illetve több mint 200 hektár szántó és szőlő van másfél tucat baranyai település határában. Négy cégben tulajdonos, de csak egyet tulajdonol 100 százalékban, tartozása 285 millió forint. Két BMW C1-es motorral rendelkezik, 6 millió forintnyi részvénye, 2 millió forint készpénze és 95 millió forintos pénzkövetelése is van. Dr. Hargitai János (KDNP)

Képviselői javadalma bruttó 1,682 millió forint, a BólyCoop 2013 Kft.-től esetenként 615 ezret kap. 2010-ben vett egy pécsi lakást, három éve egy siófokit, felerészben tulajdonosa egy nagynyárádi lakóháznak, illetve présháznak. Több szántó és erdő is tulajdonában van négy baranyai településen, de van szőlője és egy mocsara is. Egy Volvo XC60-ast hajt. Pénzintézeti számlakövetelés: 4,4 millió, más szerződés szerinti követelés: 1,8 millió. Értékpapírban 76 millió forinttal bír. Hohn Krisztina (LMP)

Képviselői jövedelme bruttó 1,484 millió forint. Mánfán – ahol korábban polgármester volt – egy ezer négyzetméteres telken áll a százhetven négyzetméteres családi háza, amit egyedül tulajdonol 1984 óta. 2018-ban vásárolt egy Škoda Octavia gépjárművet. Vagyonnyilatkozata rövid, sem megtakarítása, sem életbiztosítása, vagy éppen céges részesedése, számlakövetelése nincs, mindössze egy hárommillió forintos banki hitelt kell még rendeznie. Dr. Hoppál Péter (Fidesz)

Képviselői javadalma havi bruttó 989.700 forint, adjunktusként bruttó 136 ezret, miniszteri biztosként bruttó 1,3 milliót kap. Egy pécsi és egy budapesti lakásnak, garázsnak felerészben tulajdonosa, van egy pécsi társasházi lakása is. Volkswagen Tiguant lízingel. Életbiztosításai 3,5 milliós értékűek, lakás-előtakarékosságra évi 240 ezret fordít, államkötvényben, állampapírban és takarékbetétben 12 millió forintja van. Pénzintézeti számlakövetelés: 6 millió forint. Dr. Keresztes L. Lóránt (LMP)

Képviselői jövedelme bruttó 1, 979 millió forint. Egy 895 nm-es telken álló 28 nm-es pécsi gazdasági épületnek a tulajdonosa. Tavaly óta tulajdonosa egy 53 négyzetméteres társasházi lakás felének. Egy 2009-es Ford Mondeója van, de két éve vett egy Nissan Quashqait is. Banki számlakövetelése 1,27 millió forint, 530 ezer forintnyi lakáskassza megtakarítása van. 1600 könyvből álló gyűjteménnyel, egy digitális zongorával és egy elektromos gitárral bír. Mellár Tamás (Párbeszéd)

Képviselői javadalma bruttó 1,484 millió forint, egyetemi oktatóként bruttó 640 ezret, az MTA doktoraként bruttó 90 ezret kap, eseti őstermelői bevételhez is jut. Zengővárkonyban két lakóháza és kertje van felerészben, Alsónyéken lakóház, szántó, és szőlő van a nevén. Autói: egy 2016-os Volvo S60 és egy 2005-ös Volkswagen Golf. Pénzintézeti számlakövetelése több mint 12 millió forint, egyéb pénzkövetelés 2,5 millió forint. A M-ACC Kft. résztulajdonosa, ügyvezetője. Nagy Csaba (Fidesz)

Képviselőként bruttó 1,385 millió forint a jövedelme. Kovácsszénáján két éve vett egy lakóházat. Egy fonyódi ikerházban lévő üdülő felét, egy pécsi lakás negyedét tulajdonolja. Dombóváron negyedrészben övé egy faházzal és pincével rendelkező zártkert. A Volkswagen Passatot 2018-ban vette, a Skoda 120L-t 2015-ben örökölte. Tavaly vásárolt egy Trabant 601-et is. A két Simsonjára, és a Yamaha MT 07-es motorjára is felpattanhat. 1,4 millió forintos banki tartozást kell fizetnie. Dr. Szakács László (MSZP)

Képviselői jövedelme bruttó 1,385 millió forint. Komlón van egy 69 nm-es társasházi lakása, amit még 2006-ban vett. Van egy 2004-ben vásárolt Volvo S70-es autója, amihez még tavaly vett egy Mazda CX5-öt. Két életbiztosítást jelölt meg, amelyeknek névértéke negyedévente összesen 131 ezer forint. Van még 1,6 millió forintnyi készpénze, illetve pénzintézettel szemben 1,8 milliós tartozása, mást nem tüntetett fel a rövid vagyonnyilatkozatában a politikus. Dr. Tóth Bertalan (MSZP)

Képviselői fizetése bruttó 1,979 millió forint. Felerészben tulajdonosa egy nagykozári erdőnek, egy pécsi útnak, és két pécsi beépítetlen területnek. A nyilatkozatában ezek mellett egy 154 négyzetméteres családi ház folyamatban lévő vásárlását is feltüntette. Két életbiztosítással rendelkezik 2,2 millió forint, illetve 70 ezer euró értékben. Egyéb pénzkövetelése 7 millió forint, 400 ezer forintos tartozása van. Saját ügyvédi irodával rendelkezik, egy cégben résztulajdonos.