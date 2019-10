Nagy kihívást jelentett az új eszközök bevezetése

Alig több mint harminc évvel ezelőtt indult hódító útjára a mindennapokban itthon is a számítástechnika, az elmúlt évtizedekben pedig hatalmas utat járt be.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Manapság szinte el sem tudjuk képzelni az életet az okostechnika segítsége, támogatása nélkül, legyen szó munkáról, szórakozásról, utazásról, kirándulásról vagy bevásárlásról.

Annak idején a műszaki főiskola Rókus utcai számítástechnikai laboratóriuma csaknem egy egész szintet elfoglalt, itt építettek ki egy nagy teljesítményű számítógépet, diákként pedig csak a bejárati ajtóig mehettünk. Hol volt akkor még az asztali gép, vagy a mai karcsú billentyűzet? A folyosón helyezték el a lyukkártyák írásához használható asztalnyi kártyalyukasztókat, a klaviatúra pedig leginkább egy írógéphez hasonlított. Ehhez képest a néhány évvel később megjelent asztali gépek már komoly előrelépést jelentettek.

A számítógépek hőskorába nyerhettek bepillantást az érdeklődők nemrégiben a JPM Történeti Múzeumban. Az 1970/80-as években több eredményes kísérlet történt Pécsett is számítógépek létrehozására. Az előadók a korszak szakemberei, akik saját tapasztalataikról meséltek (egyikük nekünk is), és bemutatták azokat a számítógépeket, amelyeknek megalkotásában valamilyen módon részt vettek. Az elhangzottak bizonyítékaként bemutattak két számítógépet, amelyek közül az egyik még ma is működőképes.