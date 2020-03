Ne használjunk a zebrán telefont! – figyelmeztet olvasónk

Ne sodorjunk másokat veszélybe és ne a kórház, vagy a temető legyen az eredménye a sietésünknek.

A telefon nem okos, ha az út közepén, vagy a zebrán használjuk. A gépkocsivezetőkre, de még a gyalogosokra is sok szabály vonatkozik a közlekedésben.

Hogy mindezeket miért írom? Egy idősebb férfit ütött el egy női autóvezető kertvárosban a napokban. A mentő pár perc múlva odaért. A bácsi az úton feküdt, a feje erősen vérzett. Én az előző buszmegállóban álltam, amikor az eset történt és hallottam a nagy huppanást. Mindez a zebra körül következett be. A férfi sapkája és a cipője is messzire elrepült. Időseknél sajnos előfordul, hogy megbotlanak, nem eléggé figyelmesek – hangzott a mentő ötletek tömkelege a szemtanúktól. Az idősebb, de még a fiatalabb gyalogosok se angyalok. Szabálytalankodnak néha. De ez nem jelenti azt, hogy el lehet ütni őket, még akkor se, ha nem a zebrán haladnak át, és akkor se, ha nem tartják be a szabályokat. Sokkal nagyobb figyelmet igényel minden résztvevője részéről a közlekedés!

Sajnos sokszor láttam, hogy elhúz a gépkocsi az orrom előtt a zebránál, csak akkor merek lelépni, ha alaposan körülnéztem és ha meggyőződök arról, hogy lelassít a száguldó kocsi, vagy megáll, és a sofőrje int, hogy átmehetek.

Egy másik történet: pár hete az Árkádnál lévő zebrán a tömeg a zöld jelzésnél ment át, amikor közeledett a szirénázó mentő. A tömeg végén ide-oda lavírozott a gyerekkocsival egy anyuka, szerette volna megelőzni az előtte haladókat. A jobb fülén tartotta bal kezével a telefont, a jobb kezével pedig a gyerekkocsit tolta. Csak a mentő vezetőjén múlott, hogy nem történt tömegbaleset. Kénytelen volt a szembejövő sávba áthajtani. Átért a tömeg és az anyuka is. Kisfiának mondta is „Nénó-nénó! Ott a mentő!”

Ezért volt ennyire sietős az útja? A kiindulási oldalon állva mindezt sokkal nyugodtabb körülmények között is megtehette volna! Forrai István