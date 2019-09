Néhány nap, és véget ér a dinnyeszezon

A baranyai dinnyetermelők a kezdeti nehézségek ellenére jó szezonra számítottak, ez be is igazolódott. A következő egy-két hétben már az utolsó ültetésű szabadföldi gyümölcsöket árusítják, tehát hamarosan véget ér az idény.

Az idei év szélsőséges időjárása a dinnyetermelőket is érintette, ám ennek ellenére kiváló minőségben és megfelelő mennyiségben termett a magyar dinnye. Az idei szezon a tavalyihoz képest két-három héttel később kezdődött, de ennek a gazdák nem látták kárát. Sőt, az utóbbi közel egy hónapban már csak a magyar dinnye volt jelen a piacon, a külföldi versenytársak már kifogytak a gyümölcsből.

Általánosan ismert hiedelem, hogy Lőrinc napja után nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisil. Ez manapság nem tűnik igaznak, a dinnyeszezon ma már tovább tart a szeptember 5-i Lőrinc-napnál, a jó minőségű magyar dinnye ezekben a hetekben még elérhető.

Szin József gerdei termelő lapunk kérdésére elmondta, neki van még görögdinnyéje, de a hét elején már nála is elfogy.

– Nekünk is csak azért van még, mert három alkalommal ültettük ki, ez most már az utolsó szabadföldi, amit június közepén ültettünk ki – fogalmazott. – A korai szabadföldi ültetésből származó jó minőségű termés már régen elfogyott.

A termelő azt is elmondta, hogy sok helyen sajnos árulnak még „lőrinces” dinnyét, ami nem megfelelő minőségű. Ezért van az, hogy a vásárlók a szezon vége felé sok rossz ízű, kásás, nem elég édes dinnyével találkoznak.

– Az én földemen is van 50–100 mázsa a koraiból, de az már nem eladható, zöldtrágya lesz belőle – árulta el Szin József.

A magyar termelésben idén is a hagyományos, nagyobb dinnyék kerültek előtérbe. A vásárlók is az átlagban 6–9 kilós, csíkos és magos gyümölcsök közül válogattak. De növekedett a kereslet a sötét héjú, magszegény dinnyére is. A nyugati országokból pedig lassanként átszivárog hozzánk is a trend, a kisebb méretű – akár minidinnye – már nálunk is egyre több helyen megtalálható. Ennek fő oka a gyümölcs könnyű tárolásában, hűtő-kompatibilisségében keresendő.