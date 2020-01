Nehéz körülményekből indulva építette fel bűvészkarrierjét Kalányos Richárd

Gyorsan járt a keze, mint a villám, egy kis keverés, emelés, pár fújás és koppintás, és már ott is volt a pakli tetején a lap, amit korábban húztam. Kalányos Richárd nemcsak a bűvésztrükkjeivel, hanem az életszemléletével is elvarázsolt.

Bűvészeket eddig csak tévében láttam, trükkjeiken akkor is ámultam, de élőben még varázslatosabb élmény volt. A szemem láttára vándoroltak át a dámák egyik kártyakupacból a másikba, a gondolatom erejével színeztem ki egy figurát a mobil képernyőjén, a kezemben tartott kártya pedig egy fújásra átváltozott egy másik lappá. Nem jöttem rá a titok nyitjára, igazából nem is akartam, hagytam magam elvarázsolni. Talán olvasóink szemfülesebbek lesznek, és megfejtik a bűvésztrükköket, ha megnézik az alábbi videót.

A főszerepben a 18 éves, pécsi Kalányos Richárd – pontosabban Richard Davidson – bűvész volt, akit tituláltak már színésznek és bohócnak is, és elmondása szerint kicsit mindegyik megnevezés helytálló.

– A bűvészettel komolyabban hat éve foglalkozom – mesélte a fiú. – Az egész akkor kezdődött, amikor karácsonyra kaptam egy bűvészkészletet. A trükköket megmutattam a barátoknak, ismerősöknek, mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam, így egyre komolyabban kezdtem foglalkozni a bűvészkedéssel.

Ahogy Kalányos Richárd elmondta, a legjobban azt szereti, hogy másoknak örömet tud okozni a trükkökkel. Akár egy fellépésen, akár ha csak az utcán megszólít idegeneket, és varázsol nekik, Ricsi látja az arcokon a csodálkozást, hallja a meglepett kacajt, és számára ez a legnagyobb dicséret. Rendszeres előadásai három éve vannak, amik folyamatosan fejlődtek, változtak, hiszen neki is időre volt szüksége, hogy megtalálja saját stílusát a bűvészetben. Ez már nagyjából kialakult, előadásai igazi showműsorokká váltak remek humorral fűszerezve. Ezzel nemcsak engem tudott elvarázsolni, hanem a finnországi magyarokat, a Prima Primissima díjátadó pedáns vendégeit, sőt még Hernádi Juditot és Kern Andrást is. Munkáját a hazai bűvésztalálkozón is elismerték, ahol 2019-ben az év bűvészének választották.

A mindig mosolygós, nagydumás srácból nem néztem volna ki, hogy valamikor egy visszahúzódó fiú volt, aki sok nehézségen ment át. Szegény családból származik, anyja bejárónőként dolgozott, apja alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Nem egyszer volt tanúja családon belüli erőszaknak. Végül édesanyjával elköltöztek apjától, akkor kezdett bűvészkedni. Ahogy fogalmazott, az éremnek két oldala van, egyrészt rossz, hogy nem láthatta többet az apját, másrészt viszont enélkül nem kezdte volna el azt, ami most célt ad az életének.

– Fontos, hogy az embernek legyenek álmai, és és mindent megtegyen azért, hogy teljesüljenek – hangsúlyozta Kalányos Richárd. – Ha pedig már megvan a cél, akkor azt szépen fokozatosan elérhetjük. Lehet, hogy útközben néha elbukunk, de onnan felállhatunk, és mehetünk tovább. Én is tudtam, hogy a helyzetemnél nem lehet rosszabb, csak felfelé vezet az út, nekem ez adott erőt.

Ricsi tehát folyamatosan új célokat tűz ki maga elé, jelenleg egy önálló estet szeretne összehozni színházi jelleggel, valamint egy olyan bűvészelőadáson gondolkodik, amit zenével kötne össze.