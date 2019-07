Olvasóink többsége szerint hatékony volt a szúnyogirtás

Legutóbbi szavazásunkkor arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint mennyire volt hatékony a szúnyoggyérítés.

Olvasóink többsége szerint határozottan kevesebb a szúnyog. Harminc százalék véleménye szerint idén hetente kéne irtani a vérszívókat, akkor lehetne eredménye csak.

Huszonheten arra voksoltak, hogy sajnos ugyanannyi szúnyog van most is, mint a gyérítés előtt. Tizenkét százalék pedig nem is tudta, hogy idén volt irtás.