Öntudatlan, bódult drogosok lepik el a pécsi belvárost

Egyre nagyobb számban és egyre gyakrabban találkoznak a járókelők Pécs belvárosában olyan drogosokkal, akik fényes nappal, magukról mit sem tudva fekszenek az utcán. Olvasónk például minden nap hazafelé a munkából belefut egy-egy herbálozó fiatalba.

Naponta fordul elő, hogy a Kossuth téren, a Citrom utcában, vagy a Centrum parkoló környéken találkoznak a járókelők olyan drogosokkal, akik magukról nem tudva ténferegnek, vagy fekszenek az utcán. Olyan is előfordult, hogy egy autós az úttestről vezette le a járdára az autók között lépdegélő, erősen bódult állapotban lévő fiatal férfit.

– Munkából hazafelé menet rendszeresen találkozom ilyen gyerekekkel. Sajnos tizenéveseket is gyakran látok így padon feküdni, vagy úgy, hogy alig tudnak menni. Félelmet keltenek a járókelőkben, borzasztó állapotban vannak – írja olvasónk. A fiatalok sajnos egyre gyakrabban próbálják ki az úgynevezett herbál szereket, melyeknek egy részéhez legálisan juthatnak hozzá. A bódult állapotról a pécsi Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika klinikaigazgató-helyettese, Dr. Herold Róbert beszélt lapunknak.

– Évek óta találkozunk ilyen betegekkel, átlagosan heti két-három pácienst látunk el a pszichiátriai klinikán, akik feltehetően a herbál témakörbe tartozó szereket használtak. Ezek a szintetikus szerek addiktív hatásúak és komoly problémákat okozhatnak a pácienseknél – mondta.

Bár a használók köre nyilvánvalóan tágabb, a klinikára a súlyosabb állapotban lévők kerülnek, tehát akik nyugtalanság, agitáltság mellett akár tév­eszmékkel, hallucinációkkal is küzdenek. Sajnos előfordul, hogy a használóknál több hétig is nagyon komoly tünetek maradnak meg, mely miatt gyógyszeres kezelésre szorulnak. Emellett pszichoterápiás segítséget is kapnak a függőséggel való megküzdés támogatására.

A szakorvos elmondta, a herbál anyagokat a cannabis helyetteseként szoktak használni, és bár a hatásuk ahhoz hasonlítható, de valójában nagyon sok tekintetben különbözik attól. A herbál szerek használatakor a klasszikus szereknél hamarabb jelennek meg a negatív élmények, a pszichés és a testi problémák is. Nehéz tőle szabadulni, tehát igen veszélyes anyagokról van szó, melyek gyorsan változnak, mindig újabb és újabb anyagok jelennek meg, pont ezért nehéz is kimutatni őket. Mire az egyik szernek megvan a toxikológiai kimutatási lehetősége, megjelenik annak egy újabb változata. Ebből ered az is, hogy változékony a tünettan, hiszen egy másik anyag egész más hatást válthat ki az eddig ismerteknél.