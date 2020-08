Páprádi Anna Bíborka a magyar méz fogyasztását is népszerűsíti

Idén elmaradt a jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó, amelynek egyik eleme a mézkirálynő-választás. De egy rendhagyó koronázási ceremóniát megtartottak, ahol a pécsi Páprádi Anna Bíborkát (képünkön jobbról a második) kérték fel, hogy vállalja el a mézkirálynő szerepét.

– Mivel jár a mézkirálynői cím?

– A mézkirálynő és udvarhölgyei képviselik egy éven át a magyar méhészeket és a termelői magyar mézet. A mi feladatunk az, hogy közelebb vigyük az emberekhez azokat az értékeket, amiket a méhek munkássága hordoz. Részét képezik a személyes találkozások a különböző rendezvények alkalmával, vagy az iskolákban, óvodákban tartott Mézes Reggeli program keretein belül, de a közösségi médiában való jelenlét, a sajtónyilatkozatok és a kisfilm­szereplések is feladatunk. Emellett a méhészeknek is tartunk szakmai előadásokat.

– Milyen tapasztalatai vannak a méhekkel?

– Apukám méhész, így már gyerekkoromban megismerkedtem a méhekkel, mondhatni az apa-lánya programok is a kaptár mellett zajlottak. Ahogy egyre nagyobb lettem, tudtam, hogy azt az értéket, amit kaptam, szeretném majd továbbvinni, így nem is volt kérdés, hogy lesznek-e méhcsaládjaim. Aztán végül nagyobbat álmodtunk, s párommal létrehoztuk a Mézes Birtokot Abán. Ez egy olyan kisgazdaság, amiben helyet kap a méhészet és más állatok is.

– Nem fél a méhszúrástól?

– Kezdetben nagyon féltem, ám mára már hozzászoktam. Bár még nem tartok ott, mint azok a méhészek, akik fürdőnadrágban és papucsban méhészkednek.

– Van kedvenc mézes étele?

– Én biztosan javítom a magyar mézfogyasztási statisztikát. Mikor még egyetemre jártam, s négyen laktunk lányok albérletben, akkor is egy kilogramm felett volt a havi mézfogyasztásunk, ami sokaknak egyéves mennyisége. Nagy kávés lévén a mézet elsősorban abban fogyasztom. Nagyon szeretem a markáns ízeket, ezért gyakran fogyasztok hárs, galagonya, édesharmat és napraforgó mézet, de a levendulás méz szintén befutó nálam. A konyhában egyáltalán nem használok cukrot, mindent tudok helyettesíteni mézzel. A kedvenc ételem a sült, beirdalt sertés lapocka, amit mézes mustáros rozmaringos szósszal kenek meg. Többször ettem már friss ribizlivel, s kevés finomabb dolgot tudok ennél az ételnél.