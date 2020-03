Pécs egére írták: Magyarország felülkerekedik!

Egy amerikai pilóta „rajzolta” a nem mindennapi üzenetet Pécs egére – tudta meg a bama.hu

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Éjszakai gyakorló repülést hajtott végre az az amerikai oktatópilóta, aki úgy döntött, Pécs egére írja a következő üzenetet: HUNGARY WILL PREVAIL. Ez annyit jelent, hogy Magyarország felül fog kerekedni. Az értelmi szerző ezzel arra utalt, hogy a koronavírus miatt számos területen, így a reptereken is megváltozott az élet. Kevesebb a forgalom a Pécs-Pogányi Reptéren is, sőt jelenleg a havazás miatt teljesen lezárták azt. Onnan csak a mentőhelikopter szállhat fel, ha úgy ítéli meg a pilóta.

2.5 óra a levegőben

Visszatérve a feliratra, a bama.hu megtudta, hogy a rengeteg apró pontot – ami a feliratot kiadta – 2.5 óra alatt repülte le az oktatópilóta és tanulója. Nagyjából 1500-2000 méter magasan, azaz az ellenőrzött légtérben tették meg ezt múlt hét csütörtökön.

Repülőtér így működik most

Jelenleg minimális szolgáltatást nyújtanak a Pécs-Pogányi Repülőtéren is. A nyilvános oldala be van zárva, így oda csak a dolgozók és szerződött felek léphetnek be.