A pécsi sonka Bill Gatesnek is ízlett

A Karib-tengeren ünnepelte születésnapját Bill Gates, a Microsoft alapítója, aki tavalyi évig vezette a világ leggazdagabbak listáját.

Azért bánkódnia most sem kell, a vagyonát 91,3 milliárd dollárra becsülik. Mint a Venison Gusto pécsi cégtől megtudtuk, a Motor Yacht Here Comes The Sun nevű hajón töltötte a születésnapját Bill Gates és felesége, Melinda. Itt kóstolta meg a pécsi cég által készített termékeket, és a legjobban a szarvasbresaola ízlett neki. A Venison Gusto magyar szarvas, vaddisznó, szürke marha és vízibivaly húsának felhasználásával készíti termékeit, tradicionális magyar receptek alapján. Főleg külföldre, franciaországi, monacói, olaszországi jachtokra szállítanak, de magyar nagykövetségen is jelen vannak.

– Bill Gates születésnapját a hajón töltötte, majd október 31-én vacsora után elutazott feleségével – tudtuk meg Ivánácz Gábor a cég ügyvezetőjétől. Nemcsak Bill Gates és felesége kóstolta végig a magyar termékeket, hanem Melinda testvére, Susan és a férje, Kent is, akik szintén elégedettek voltak a magyar ízekkel.