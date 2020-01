Pezsgett az egész város: 10 éve voltunk Európa Kulturális Fővárosa

Már tíz éve annak, hogy Pécs büszkén viselte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet.

Az egy éven keresztül tartó, nagyszabású rendezvénysorozat megnyitója egészen pontosan 2010. január 10-én volt a Széchenyi téren. Igaz, maga a tér ekkor még nem volt készen – a munkálatokat csak őszre fejezték be teljesen -, ettől függetlenül a látványos programra rengetegen voltak kíváncsiak. És ez a lendület kitartott egész évben, a város élete felpezsdült, egymást követték a különleges programok. Túl kevés a hely ahhoz, hogy mindet megmutassuk, mi is alig tudtuk válogatni a szebbnél szebb képek között.

Az EKF évében sorra jöttek külföldről neves előadók. Francia színjátszók Pécs utcáin léptek fel, Seal pedig az Expo Center udvarán adott koncertet ezrek előtt. A pécsi műjégpálya akkor még a nyáron is megtelt, a Vietnamból érkezett Vízi Bábszínház előadása még a tűző nap ellenére is vonzotta a nézőket. A Debreceni Virágkarnevál hangulatába is belekóstolhattunk, még a Szent Koronát is megtekinthettük sok ezernyi virágból kirakva. Ez persze valamivel nagyobb volt, mint az a hiteles másolat, amit a Székesegyházba szállítottak az EKF-megnyitóra.

És természetesen voltak itt még egyedülálló kiállítások is. A Nagy Lajos Gimnáziumba került a Munkácsy-trilógia, amit még José Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke is megcsodált pécsi látogatása alkalmával. Szeptemberben pedig megnyílt a Gyugyi-gyűjtemény, amely azóta is méltó helyét foglalja el a Zsolnay Negyedben.