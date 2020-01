Postázzák a szippantott szennyvíz elszámolásokat

Több száz ügyfél kapja kézhez az elkövetkező hetekben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszolgáltatás (NKÖHSZ) elszámolását. A korábbi díjváltozás után most készültek először új típusú számlák, a Tettye Forrásház Zrt. ügyfélszolgálata soron kívüli ügyintézéssel várja az érintett felhasználókat.

Pécs csaknem egész területe közműves szennyvízhálózattal ellátott, 750 ingatlan esetében azonban tározóban gyűlik a keletkező folyékony hulladék, ahonnan a Tettye gyűjti be és szállítja el a szennyvizet.

2018. november 1-jétől megváltozott a közszolgáltatás díja: a Pécsi Önkormányzat Közgyűlése – a Kormányhivatal előírásának megfelelve – Pécsen is kéttényezősre módosította az addig egytényezős árat. (A köbméterenként fizetendő díj összege csökkent, lett mellé egy havi alapdíj, illetve a lakossági és közületi díjak egységessé váltak.)

A gyakorlatban azonban ez nem jár változással a felhasználók számára: a rezsicsökkentésre vonatkozó előírásokkal és a díjrendelettel összhangban a lakosság és a közületek által fizetendő összeg sem emelkedik, a Tettye Forrásház a díjakat minden alkalommal korrigálja a számlán az ügyfelek javára. Így senki nem fizet többet, mint korábban.

Ehhez azonban a szolgáltatónak át kellett alakítania a számlázási rendszerét – a fejlesztést és az átállást követően a társaság januárban elkészítette az új rendelet szerinti első elszámolásokat.

Az érintettek annyit érzékelhetnek a változásból, hogy új tételek szerepelnek a február első napjaiban kiküldött számlákon. Attól függően, hogy kinél mikor esedékes az éves leolvasás, változik, hogy hány havi számlát kap most kézhez.

A meghosszabbított fizetési határidő mellett a csúszás miatt a szolgáltató mindenkinek kamatmentes részletfizetést is biztosít: a legtöbben az elszámoló számla mellé annyi (különböző fizetési határidejű) csekket találnak a borítékban, ahány havi időszakra szól az elszámolás. Lesz, aki az elszámolás utáni időszakra vonatkozó részszámlákat is kap majd márciustól, ezekre is kérhető részletfizetés.

A Tettye Forrásház ügyfélszolgálata soron kívüli ügyintézéssel segíti az érintett ügyfeleket. A kiküldött számla mellé mindenki személyre szabott levelet kap a rá vonatkozó tudnivalókkal, de kérdés esetén a szolgáltató az ügyfelek számára megfelelő időpontban soron kívül rendelkezésre áll telefonon vagy személyesen. További információk: 80/811-111; www.tettyeforrashaz.hu