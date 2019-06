Riegl Gábor indul Siklóson a polgármesteri posztért a nemzeti oldalon

A Fidesz Siklósi Csoportja Riegl Gábort javasolja a kormánypártok polgármesterjelöltjének.

A szervezet a hét elején megtartott ülésén új elnökséget is választott. A csoport Mehring-Tóth Szilviának szavazott bizalmat az elnöki poszton, alelnökként Halasi Andrea, Mojzes Tamás és Daczó István segítik a munkáját. A tagság emellett egyhangúan megszavazta, hogy Riegl Gábort indítja polgármesterjelöltnek az őszi önkormányzati választáson.

Riegl Gáborral nemrégiben lapunk is interjút készített, melyből kiderül, hogy 2012-től dolgozik a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában, ezt megelőzően tíz évet töltött el szülővárosában, Siklóson az önkormányzatnál. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában a Területfejlesztési Osztály egyik vezetőjeként a megyei főépítészi feladatokat is ellátja. Családjával, párjával és tízéves lányukkal Siklóson él, jelenleg minden nap ingázik Pécsre.

Riegl Gábor lapunk érdeklődésére elmondta, megtiszteltetésnek veszi a jelölést, emellett nagy felelősségtudattal áll a feladat előtt. Mint fogalmazott, a stabilitás, a kiszámíthatóság és a tisztességes munka minden város, így Siklós fejlődésének is alapvető feltétele.