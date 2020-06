Rövidesen eldől, ki építheti Bólytól az új autópályaszakaszt

Csütörtökig nyújthatták be pályázataikat a jelentkezők az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda között vezető szakaszának építésére. A kiviteli és engedélyezési tervek készek és érvényesek, így a nyertes cég kiválasztását követően az építőké lesz a terep.

Június 18-ig várta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a kivitelezők ajánlatát az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakaszának építésére. Ezen az eljáráson az dől el, ki nyeri el a megbízást a beruházás kivitelezésére.

Mivel minden egyéb, az építkezéshez szükséges engedély, terv elkészült és azok érvényesek is, illetve már a szükséges terület is az állam birtokában van, így a most zárult közbeszerzés az utolsó lépés a munkálatok megkezdése előtt.

Az M6-M60-as csomóponttól az országhatárig futó szakasz 2×2 sávos gyorsforgalmi lesz, fizikai elválasztással. A Bóly és Ivándárda közötti rész hossza mintegy 20 kilométer.

Az autópálya három külön szintű csomóponttal, Nagynyárádnál egy komplex pihenőhellyel, két híddal épül meg. A terv – a balliberális sajtó korábbi állításaival szemben – továbbra is tartalmazza a villányi csomópont megvalósítását is. Az egyik híd igen látványosnak ígérkezik, mivel egy vasútvonalat kell átívelnie, a tervek szerint 67 méter hosszban.

A beruházás részeként Ivándárdánál egy ellenőrzőhely is épül két hídmérleggel, két tengelyterhelés-mérővel, valamint két tengelysúlymérő épülettel és parkolókkal.

Az 57-es főút és az 56113-as mellékút kereszteződésénél üzemmérnökségi telepet alakítanak ki, itt egy irodaépület, hídmérleg, üzemanyagtöltő-állomás is helyet kap.

Noha egy rövid szakaszról van szó, a jelentősége mégis nagy, mivel általa megszűnik a Baranyát átszelő autópálya zsákutca jellege, lényegében új kijáratot kap az ország Horvátország, s vele az adriai tengerpart felé.

Az építkezésnek természetesen csak akkor van értelme, ha a horvátok is megépítik gyorsforgalmi útjukat Eszéktől a horvát határig, erről áprilisban Szijjártó Péter megegyezett horvát kollégájával, ennek alapján a projektnek legkésőbb 2023-ig el kell készülnie.

Ugyancsak megállapodtak arról is, hogy a két ország között újabb határátkelőket nyitnak, ezek közül az egyik a Baranya megyei Sárokon létesül.