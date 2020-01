Sikeres kiállítást rendeztek, már nincsenek a ZSÖK-nél

Hiába zárult nyereséggel a Zsolnay Negyedben a Munkácsy-kiállítás, ma már sem az ügyvezető, sem a programigazgató, sem a gazdasági vezető nem dolgozik a kulturális intézménynél.

Komoly kulturális sikert jelentett Pécsnek az, hogy tavaly hónapokon keresztül látható volt Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő Munkácsy Mihály-kollekciójának egy jelentős része, amelyet a legátfogóbbnak tartanak a szakemberek. A pécsi kiállításon a világhírű magyar művész festményei, rajzai, tanulmánya, vázlatai és az életét dokumentáló fotóanyag is látható volt – több mint félszáz alkotását tekinthették meg a látogatók.

A kiállítást szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) lapunknak adott válaszából most az is kiderült, hogy a tárlat nemcsak elérte a nyereségességet jelentő látogatói számot, hanem azt oly mértékben túlszárnyalta, hogy még – a különböző szuvenírek értékesítésével együtt – tízmillió forintos nyereséget is termelt. A tárlatot közel huszonhétezren látták, a látogatók kicsivel több mint a fele érkezett a dél-dunántúli régióból, közülük minden harmadik pécsi volt.

A Zsolnay Negyed szerint az adatok azt mutatják, hogy jelentős turisztikai vonzerővel bírt a tárlat: nagy számban érkeztek látogatók Pest megyéből, továbbá Fejér, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyéből, de a külföldről érkező turisták is kíváncsiak voltak a kiállításra. Az általános visszajelzés pozitív volt, sokan lenyűgözve álltak a képek előtt – közölte a kulturális negyed, amely azt is leszögezte: „sikeres kiállításról van szó”.

Kerestük a balliberális vezetésű pécsi önkormányzatot is, hogy ők is sikeresnek értékelték-e a kiállítást, ám mindössze annyit írtak, hogy „a tárlatról a ZSÖK kommunikál, fogadjuk el a témában a kérdésekre adott válaszukat”.

Mindezek fényében különösen pikáns, hogy a kiállítás megszervezése idején még a negyedet irányító ügyvezető igazgató, a cég gazdasági igazgatója, valamint programigazgatója sincs már a helyén.

Vincze Balázs igazgatót novemberben azonnali hatállyal hívták vissza – az ügyvezető szerint vitatott indokkal – egy reklámszerződés miatt, míg Magyar Attila gazdasági vezető – és felesége – , valamint Szécsi Máté programigazgató közös megegyezéssel távozott.

Úgy tudjuk, hogy az utóbbi vezetők döntésében az is szerepet játszhatott, hogy éreztethették velük: politikailag nem kívánatosak a kulturális cégnél.

Ritkaságokat is elhoztak a pécsi különleges tárlatra

A december elejéig meghosszabbított tárlat különlegességét az adta, hogy két Munkácsy-festmény most először volt látható – ahogy ez a Zsolnay Negyed honlapján is olvasható. Ezek közé tartozik Munkácsy Mihály Műteremben V. című képe, a Tanulmány az Éjszakai csavargók című képhez is. Szintén Pécsen volt látható az Ásító inas is, amelyik a legismertebb magyar festmények közé tartozik.

Az alkotó rendszeresen megfordult annak idején a baranyai megyeszékhelyen is, hiszen nagybátyja és gyámja, Reök István elismert pécsi ügyvéd volt, aki támogatta és segítette őt munkája során. A belvárosi Nepomuk utcát, ahol a Reök-család lakott és ahol vendégeskedett fiatalon a művész, később a festő tiszteletére nevezték át Munkácsy Mihály utcára.