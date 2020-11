Siklóson valóban elismerésre méltóan folyik a közmunka

A siklósi képviselő-testület munkájuk elismeréseként megállapított egy keretösszeget a város közmunkásainak támogatására. A helyi szociális rendelet szerint a dolgozók évente három alkalommal igényelhetnek anyagi támogatást.

Látványosabb és sokkal aktívabb lett a siklósi városgondnokság munkája ebben az évben. A közmunkások a közterületek karbantartása és megtisztítása mellett folyamatosan szakipari munkákat is végeztek, járdákat építettek, parkolókat térköveztek, utcabútorokat és virágládákat készítettek. Mindezek a város összképét is javították. A képviselő-testület a nyár végén elfogadott új szociális rendeletében arról is határozott, hogy a dolgozók munkájának elismeréseként a közmunkások évente három alkalommal igényelhetnek nagyobb összegű támogatást a jövedelmük mellé.

Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, a közmunka-programban vállalt feladatokon túl ebben az évben sikerült olyan plusz munkákat elvégezni, amelyek egyértelműen szakmunkának is tekinthetők.

– Kiemelt figyelmet fordítottunk a városképet javító munkákra is. A dolgozók járdaépítésben, parkolóépítésben, virágosításban, növényvédelemben működtek közre, egy részük pedig utcabútorgyártással is foglalkozik. Padokat, virágládákat készítettek, és nem keveset ki is helyeztek a város különböző területére. Komoly szervezőmunkával ebben az évben eljutottunk oda, hogy a Startmunka keretében vállalt feladatok elvégzése sem az év végére maradt, mostanra minden olyan munka készen van, melyet a tavalyi tervünkben megfogalmaztunk – mondta a városvezető.

Hozzátette: ennek az egy évnek az elismerése az a napokban érkezett miniszteri elismerő oklevél is, melyet a közfoglalkoztatási program sikeres megvalósításáért kapott a város önkormányzata Pintér Sándor belügyminisztertől. A formális elismerés 10 millió forintos támogatással is jár. Ezt az összeget nyilvánvalóan a programjuk fejlesztésére fordítják, az elképzeléseik szerint szeretnék a jelenleg rendelkezésre álló gépparkot modernizálni, hogy a munkafolyamatokat egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék.

Sokkal inkább városgazdálkodás

A napokban kinevezett új, társadalmi megbízatású alpolgármester feladata a város mindennapi működtetésével, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása, beleértve a kommunális szolgáltatásokkal, illetve a városgondnoksággal kapcsolatos kérdéseket. Riegl Gábor elmondta, emellett a városgondnokságnak egyfajta újratervezésével is megbízta Hirdi Attila alpolgármestert. Fontosnak látja, hogy városgazdálkodási szemléletben gondolkodjanak, vagyis felkészüljenek arra, hogyha új alapokra kell helyezni ezt a területet, akkor álljon készen egy olyan városgazdálkodási szervezet, amely önállóan is képes a várost legalább a mostani szinten működtetni.

A munkákat illetően egyébként már összeállították a jövő évi terveket. A kötelező feladatokon túl az intézmények, lakótelepek közelében lévő területek rendbe tételét, parkolók építését tűzték ki célul a járdaépítések, utcabútorok gyártása és a gépbeszerzés mellett.