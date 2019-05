Sok szülői fejtörést okoz a ballagási fogadás szervezése

Több ezer diák búcsúzik pénteken és szombaton a megyei középiskoláktól. A legtöbb családban már előre felkészültek a kiadásokra, ugyanis magasra rúghatnak a költségek.

Hónapokon át tartó tervezés-szervezés előzi meg a végzős középiskolások ballagását. Az elmúlt hetek, hónapok készülődésében természetesen a szülők is kivették részüket, kiválasztották a gyermekeikkel együtt a tablóképeket, nagytakarítottak, míg a diákok felkészültek a hagyományos szerenádra, a tanárok búcsúműsorára. Több családnak fejtörést okozott a ballagási ruhák beszerzése is, van aki az utolsó pillanatban veszi meg csemetéjének az elegáns zakót és fehér inget.

A ballagó fiatalok többsége pénzt vagy értékesebb ajándékot kap az ünnep alkalmából. Az általunk megkérdezett fiatalok nagy része laptopot, okostelefont kért a ballagására. De a jogosítvány megszerzéséhez szükséges anyagiak is jól jönnének sokuknak.

Örök kérdés a ballagási ebéd/vacsora rendezése előtt álló családok számára, hogy étteremben vagy otthon tartsák-e meg a fogadást. Az ünnepi ebéd ára a helyi éttermekben átlagosan 3000–4000 forint körül alakul fejenként, a megrendelt hidegtálak ára ennél olcsóbb, ez átlagosan 2000–2500 forintra jön ki személyenként. A tapasztalatok szerint egyre többen választják a vendéglátóhelyeket az ünnepi étkezés kapcsán, de több baranyai településen is jelképes összegért igénybe vehetik a falu lakói a közösségi házat a családi rendezvény alkalmából.

A ballagás egyik elmaradhatatlan kelléke a virág, az osztálytermeket, folyosókat orgonával, vadvirágokkal díszítik fel. A végzősök családtagjai is szebbnél szebb csokrokkal örvendeztetik meg a fiatalokat. A virágüzletek széles választékkal készülnek, a rózsa vagy a gerbera mellett különlegesebb virágok is megtalálhatóak, mint a kála, a papagájvirág vagy a liliom. Az árak 2000 forinttól kezdődnek, a virágmennyiségtől és díszítettségtől függően akár 6000–7000-et is fizethetünk egy csokorért.

Virágcsokrok nélkül ünnepelnének

A KézenFogva Alapítvány hagyományteremtő akciót indított 2016-ban, hogy a ballagást megelőző napokban rokonaiktól azt kérjék a diákok, hogy a ballagásukra szánt drága csokrok helyett jelképes ajándékkal készüljenek. A meg nem vásárolt virágok árával pedig támogassák az alapítványon keresztül azokat a fogyatékos fiatal kortársaikat, akiknek továbbtanulásához vagy nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez különleges képzésre van szükségük. Ugyanis, mint az alapítvány honlapján is olvasható: „Évente közel 70 ezer diák végez az ország középiskoláiban, akiket szeretteik, meghívottaik általában valamilyen gesztusértékű ajándékkal lepnek meg. Mi lenne, ha ezeknek egy részét a ballagók és a családjaik, barátaik egy fontos célra ajánlanák fel?” Az akcióhoz minden évben átlagosan 20–30 intézmény csatlakozik, az elmúlt években pécsi, baranyai iskola is volt a jelentkezők között. A kezdeményezéshez idén is bármelyik iskola csatlakozhat az alapítvány honlapján.