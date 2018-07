Sokak életét keseríti meg a változékony idő

Némi testmozgás is rengeteget segíthet a frontérzékenyeknek a tünetek megelőzésében.

A frontérzékenyek számára az sem mindegy, milyen évszak van. Vannak könnyebb, és vannak a szervezetre nézve megterhelőbb időszakok. Ősszel, a vénasszonyok nyara idején viszonylag kevés front éri el hazánkat, míg a tavasz, a nyár eleje mozgalmasabb, nem ritka, hogy akár naponta is átvonul felettünk egy front.

Ezért is hallhatunk mostanában több mentőautót a megszokottnál. Van, akit csak a hideg, van, akit a meleg, van, akit mindkét fronthatás megvisel. Alapvetően azok szenvedik meg inkább a frontok változását, akik eleve betegek, legyengültek, érzékenyebbek a hormonális változásokra, tehát az egyik legveszélyeztetettebb csoportok ebből a szempontból a nők és az idősek. Megfigyelték, hogy az életkor előrehaladtával gyakoribb, hogy valaki érzékeny lesz az időjárásra. A melegfrontra érzékenyeknél sokan migrénes fejfájástól szenvednek, mások aluszékonyágra, vagy éppen álmatlanságra panaszkodnak.

Akik viszont a hidegfrontot nem bírják, különböző görcsös reakciókat váltanak ki a szervezetünkben. A reumatikus és az ízületi fájdalmak is gyakrabban jelentkeznek, illetve jellemző a fejfájás és a migrén is. Megkértük az egyik olvasónkat, mesélje el, hogy éli meg mostanában az elég gyakori időjárási ingadozásokat. – Pár éve kezdődött csupán, hogy elkezdtem érezni a frontkülönbségeket. Én főképp a hidegfrontra vagyok érzékeny és vannak napok, amikor ez durván elő is jön. Míg más kávéval nyitja a napján én néha egy fájdalomcsillapítóval, de van az ismerősi körömben olyan is, aki csak napi hárommal tudja csillapítani a fájdalmait – mesélte Szabó Gábor.

Jó a masszázs is

Vannak betegségek, melyek felerősítik az időjárás-érzékenységet. Ilyenek a szív- és érrendszeri, valamint az idegrendszeri betegségek. A frontérzékenységet szinte lehetetlen megszüntetni, ám a tünetek enyhíthetők. Segíthet az egészséges életmód, a mozgás, reumatikus fájdalom esetén a masszázs. Az erre érzékenyeknek komolyan kell venniük az időjárás változásait. Az autóvezetőknél a fájdalom és a reakcióidő megnövekedése akár balesethez is vezethet.