Számla nélkül nincs reklamáció – Mire figyeljünk lakásfelújításnál?

Lakásfelújítás miatti panaszokkal keresték fel többen is a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület irodáját az elmúlt időszakban.

Mint azt Horváth Lászlóné, az egyesület elnöke kiemelte, továbbra is az jelenti az egyik legnagyobb problémát, hogy a fogyasztók többsége a javítási, felújítási munkálatokkal kapcsolatban nem köt szerződést, illetve nem kér számlát. Utóbbi hiányában pedig minőségi probléma, vagy bármilyen reklamáció esetén a fogyasztóvédők nem tudnak a panaszosnak segíteni. A jogszabály szerint ugyanis minőségi kifogás csak számla vagy blokk ellenében fogadható el.

Horváth Lászlóné kiemelte, nagyon fontos, hogy készüljön egy írásos megrendelés, ami részletesen tartalmazza az elvégzendő munkát, és amiben a felhasználandó anyagok pontos felsorolása is szerepel. A cikkszám nem elegendő – rögzítsük, hogy pontosan milyen burkolóanyag, alkatrész, festék stb. felhasználása, beépítése történik a munka során. Fontos, hogy a megrendelőben a munka befejezésének határideje is szerepeljen, és az árajánlatot is tartalmazza. Fizetni pedig csak akkor célszerű, ha a leírtak maradéktalanul teljesülnek. A számlához is fontos, hogy ragaszkodjunk.

Az se ritka, hogy jelentősebb összegű előleget is adnak a mesternek a megrendelők. Ha ezt szerződésben nem dokumentálják, és a szakember nem végzi el a munkát, a bizonyítás szinte lehetetlen az előlegként kifizetett pénzt illetően.