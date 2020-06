Színes álomvilágot alkot Ábrahámné Karli Mária, akit ki is tüntettek ezért

Ismét lesz a várban ifjúsági képzőművészeti alkotótábor, melynek egyik alapítója, Ábrahámné Karli Mária kettős jubileumot ünnepel: 30 éve tanít Siklóson, 25 éve pedig a Táncsics gimnáziumban. A rajztanár és festőművész miniszteri elismerést kapott pedagógusnap alkalmából.

– Igaz, hogy ez az elismerés keretet ad a pedagógus munkájának?

– A pályám kezdetén is kaptam egy miniszteri dicsérő oklevelet, mindemellett még nem tervezem a végleges búcsút. És ha már keretekről beszélünk: én gyerekként a Kossuth téri általánosba jártam, majd később visszatértem ide tanárként is. Most pedig a gimnázium mellett újra tanítok általánosban is, a Batthyány Kázmér iskolában.

– Mi vitte a rajzolás, a festészet felé?

– Nagy hatással volt rám általánosban Vida Dezső tanár úr szakköre, ahol különböző festészeti, grafikai technikákat ismerhettem meg, majd a pécsi Művészeti Szakközépiskolában kiváló művésztanároktól tanulhattam.

– Mikor és miért hozták létre a diákoknak a képzőművészeti alkotótábort?

– Kovács Ferenc festőművésszel közösen indítottuk el 1992-ben, miután láttuk a fiatalok érdeklődését, és fontosnak tartottuk a tehetséggondozást. Azóta több mint kétezren fordultak itt meg. A tábor egyébként most, július első hetében kezdődne, ám a járványhelyzet miatt augusztusra tolódik.

– Mivel lehet rajzra ösztönözni a diákokat?

– Az önkifejezés, az alkotás örömével, szakköri munkával, pályázati és versenylehetőségekkel, sikerélménnyel. Ennek eredményeképpen pedig nagyon sok tanítványom ért el országszerte előkelő helyezéseket és tanult tovább a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán.

– Csak elméletben, vagy a gyakorlatban is aktív?

– Az évek során több száz alkotásom készült el, önálló kiállításaim voltak Siklóson, Harkányban, Pécsett. Leginkább a vízió-szerű, neoszürrealista képalakítás, „álomvilág” áll hozzám közel. A Kovács Ferenc festőművész által több mint 20 éve létrehozott, Art Siklós kiállításnak pedig állandó résztvevője vagyok.